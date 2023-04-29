«Динамо» отметило юбилей с факелком

Очередной, 25-й тур чемпионата России по футболу открылся матчем, в котором еще недавно выглядевшее претендентом на медали «Динамо» неудачно отметило вековой юбилей клуба. Но своем поле оно уступило — 0:2 — борющемуся за выживание «Факелу».

Решив отпраздновать этим матчем пришедшийся на 2023 год столетний юбилей, украсив в иной ситуации более или менее рутинное мероприятие световым шоу, приглашением знаменитостей и ретроформой с золотыми номерами, «Динамо», кажется, все-таки не угадало с датой. В том смысле, что это точно был не лучший его день в сезоне.

То есть все динамовцы вроде бы делали правильно. Пытались контролировать мяч, растягивали фланги так, что закрывающие их игроки — Дмитрий Скопинцев и Эли Даса, по формальному амплуа, скорее защитники — появлялись возле чужой штрафной ничуть не реже, чем те, кто сориентирован исключительно на нападение. Но в игре с командой, которая сейчас готовилась бы к прямому вылету из премьер-лиги, не существуй в ней еще более незадачливых «Торпедо» с «Химками», от «Динамо» те, для кого его столетие не пустой звук, наверняка ждали большего — красоты, изысканности. Да положенной по «происхождению» динамики, в конце концов.

Но в первом тайме со всеми этими компонентами был жуткий дефицит. Более или менее смотрелись лишь две-три динамовских атаки. Например, та, которая тихо раскручивалась через поперечные передачи, а раскрутившись, вырулила к удару Федора Смолова из жутко перспективной позиции: форвард метил в девятку, но промазал. Или та, в которой Денис Макаров удачно рванул вперед у правой бровки, а потом выложил идеальную передачу к линии вратарской все тому же Смолову. Тот промахнуться уже не мог, но беда в том, что арбитры и без помощи VAR разглядели офсайд.

В основном же на поле царила именно та рутина, которой, по идее, в такой вечер там должно было быть минимум. И «Факел» обстановка вполне устраивала: он терпеливо трудился на разрушение и в нем преуспевал. А в концовке первого тайма еще и лишил «Динамо» важного игрока. Игорь Калинин настолько жестко въехал в Муми Нгамалё, что тот был вынужден сразу же покинуть поле. А покидал он его так — хромая, поддерживаемый с обеих сторон сотрудниками клуба, что было абсолютно очевидно: в ближайшее время динамовцам на Нгамалё рассчитывать нечего.

Калинину отомстил Арсен Захарян. Закручивая мяч со штрафного над стенкой, он влепил им защитнику в голову и, похоже, отправил того в легкий нокдаун. Но вряд ли это обстоятельство сильно вдохновило солидную по нынешним, «эпохи Fan ID», временам аудиторию динамовского стадиона из полутора десятков тысяч человек. Она бы больше порадовалась, если бы мяч перелетел через Калинина.

Но все эти неприятности были сущей ерундой по сравнению с тем, что произошло после перерыва, с событиями, заставившими всех, кто переживает за «Динамо», захотеть вернуться немножко назад — хоть в скучный, но хотя бы не суливший катастрофы первый тайм.

«Факел», до сих пор в створ ворот не попадавший, открыл счет после высокого флангового навеса, который прилетел во вдруг оказавшуюся почти пустой динамовскую штрафную. Мохамед Браими сделал скидку, а Георгий Гонгадзе расстрелял голкипера Антона Шунина.

«Динамо», понятно, понеслось отыгрываться и даже думало, что отыгралось, когда Арсен Захарян, опередив отчего-то слишком заметного Игоря Калинина, отправил мяч в сетку. Но VAR вместе с арбитром Артемом Любимовым посчитали, что в борьбе с Калининым Захарян нарушил правила и это его касание ногой заставило защитника потерять равновесие. Вскоре роскошно стрелял в дальний верхний угол Ярослав Гладышев. Но ничуть не менее роскошным был и прыжок в него воронежского вратаря Ильи Свинова.

А потом случился новый динамовский ляп, теперь уже абсолютно персональный. Александр Кутицкий, не испытывая никакого давления со стороны противников, зачем-то выставил руку в сторону и задел ею в штрафной мяч. Пенальти Гонгадзе пробил убедительно.

Гости — все, кроме, пожалуй, по-прежнему всегда готового к подвигу Свинова,— ближе к финишу матча, конечно, сдали. Но даже такой «Факел» был «Динамо» не по зубам в этот торжественный, но все же явно не его день. Проиграв, динамовцы, занимавшие перед 25-м туром шестое место в турнирной таблице чемпионата, еще прочнее застрянут в ее серединке.

Алексей Доспехов