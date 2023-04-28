Глава Минтруда заявил о готовности обсудить перенос новогодних праздников на майские

Министерство труда и социальной защиты России готово к обсуждению переноса новогодних праздников на майские, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Фракция «Новые люди» в начале апреля внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая, их предлагалось ввести за счет сокращения длинных новогодних праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим»,— сказал господин Котяков журналистам после заседания президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Как заявлял первый замглавы фракции «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Что об инициативе думают предприниматели — в материале «Ъ».