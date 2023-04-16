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Коммерсантъ FM
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«Длинные выходные приятны для людей, но для бизнеса не всегда выгодны»

Предприниматели комментируют инициативу о праздниках с 1 по 9 мая

Фракция «Новых людей» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Ввести их предлагается за счет сокращения новогодних праздников. «Ъ» спросил у бизнесменов, выгоден ли им такой перенос каникул.

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Мне кажется, людям нужны эти выходные. Это исторически так сложилось — длинные майские праздники. Люди к этому привыкли, так планируют свой отдых, свою работу и отпуска. Очень многие в эти дни приводят в порядок дачи, занимаются посадками. А постоянно какие-то перекраивания — это чистый пиар. Что там кому не спится, я не знаю. Считаю, что надо оставить людей с их праздниками.

Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла»:

Фото: Пресс-служба компании «Ригла»

— Для себя, чтобы отдохнуть или восстановиться, мне не нужны ни январские, ни майские каникулы. А для нашего бизнеса продолжительный отдых приводит к росту затрат за работу в выходные и падению выручки, которое не компенсируют даже предпраздничные закупки людей, готовящихся к отдыху.

Виктор Семенов, председатель наблюдательного совета ГК «Белая Дача»:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— В теплую погоду длинные выходные будут очень актуальными и востребованными: людям будет к чему приложить свои силы гораздо больше, чем в длинные выходные зимой. В январе надо оставить пару дней на Новый год и на 7 января — на Рождество Христово. Еще я бы добавил один выходной день, понедельник после Пасхи, как это сделано в европейских странах.

Для нашей компании, которая имеет всего один выходной день в году, 1 января, никакой разницы нет, когда будут такие длинные выходные — в январе или в мае. Мы привыкли жить по графику.

Юрий Левитас, совладелец сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger:

Фото: Из личного архива Юрия Левитаса

— Длинные выходные всегда приятны для людей. Но для большой части бизнеса они не всегда выгодны, да и по экономике страны это немного бьет. Поэтому я, конечно, за выходные, люди имеют право отдыхать, набираться сил, но не очень длинные.

Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Для нашего сектора экономики такие выходные нежелательны — в мае уже идет строительный сезон. И если, например, у закупщиков сырья, продажников и логистов выпадет сейчас десять дней из рабочего процесса, то в конечном итоге пострадают простые жители. Они могут не получить необходимую продукцию в срок, а это затягивание строительства и дополнительные расходы для тех хозяев, которые платят за работу строителей не за объем, а по часам.

Хотелось бы, чтобы законопроект не только преследовал цель благоприятствования развитию малого бизнеса, как это написано в пояснительной записке, но и учитывал реальную специфику бизнеса из других сфер, а также последствия для конечного потребителя, то есть нас с вами.

Эрик Бровко, основатель и генеральный директор онлайн-сервиса «Здоровье.ру»:

Фото: из личного архива Эрика Бровко

— Как человеку, мне безусловно нужна возможность сделать дополнительную паузу. Это во всех смыслах полезно. А вот с точки зрения бизнеса я больше сторонник коротких пауз, не более четырех-пяти дней с захватом выходных, как иногда происходит, например, на 8 Марта или другие праздники.

Длинные выходные, на мой взгляд, снижают динамику команды и влияют на результаты периода. Мне кажется, нам всем нужно учиться работать над выгоранием и стремиться к сбалансированной динамике, тогда и не нужны будут длинные праздники.

Иван Самошин, генеральный директор туроператора «Трэвелмарт»:

Фото: Travelmart

— «Не так важна длина выходных, как умение ими разумно воспользоваться»,— говорил кто-то из классиков. При наших нагрузках и стрессах отдохнуть на природе всегда прекрасно. Хотя мне это удается очень редко.

Для большинства сограждан майские важнее: кому-то — поработать на своей земле, кому-то — отдохнуть. Для турбизнеса это тоже будет выгодно. Возможный перенос с января на май не вызовет значительного перетока или снижения путешествующих. Чтобы совместить с каникулами, родители со школьниками теперь будут брать отгулы зимой, как раньше было в мае. И от майского отдыха по-прежнему никто не откажется.

Михаил Гончаров, генеральный директор сети ресторанов русской кухни «Теремок»:

Фото: архив пресс-службы сети ресторанов «Теремок»

— Людям, конечно же, будет лучше отдыхать больше в теплую весеннюю погоду, чем в холодную зимой, когда и пойти особо некуда. Для меня, как бизнесмена, это тоже очень неплохо: хорошая погода увеличивает количество посетителей. А в январе обычно происходит серьезное падение продаж и наблюдается высокая пассивность людей, потому что не все хотят куда-то идти в мороз и холод.

Иван Никитин, директор по продукту и аналитике компании BelkaCar:

Фото: Belkacar

— Когда приходят длинные выходные, мы традиционно наблюдаем рост спроса и увеличение числа клиентов. На майские праздники наши пользователи любят выезжать за город на шашлыки, совершать мини-экскурсии по ближайшим локациям или просто уезжать из города, чтобы погулять на свежем воздухе. Поэтому к таким выходным начинаем готовиться заранее.

Елена Корзун, генеральный директор ассоциации независимых нефтегазовых компаний «АссоНефть»:

Фото: предоставлено пресс-службой «АссоНефти»

— Как цветовод и овощевод приветствую длинные выходные в мае, потому что в это время работы в саду очень много. Но при решении такого важного вопроса нужно исходить из интересов прежде всего семей, и в первую очередь из интересов детей, а также из сложившихся в нашей стране традиций.

Возможность родителям провести длинные выходные со своими детьми и домочадцами, да еще в такое волшебное время, как Рождество и Новый год, она бесценна. Поэтому я полагаю, что необходимо сохранить эту, а также новогоднюю и рождественскую сказку и оставить для россиян выходные для самых уютных семейных вечеров.

Группа «Прямая речь»

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