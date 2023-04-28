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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго: вопрос продажи активов «Фортума» и «Юнипро» пока не рассматривается

Вопрос о продаже активов «Фортума» (принадлежит финской Fortum) и «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) пока не рассматривается, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Ранее указом президента РФ в отношении российских активов Fortum и Uniper было введено временное управление, временным управляющим назначено Росимущество.

«Все, что касается собственности и продажи, эти вопросы пока не рассматриваются, и они не предусмотрены этим указом (о внешнем управлении.— “Ъ”)»,— сообщил журналистам господин Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»). «Кто будет заниматься управлением, мы пока не знаем»,— заявил также министр.

В Fortum сообщили, что указ не влияет на право собственности на активы и компании в России. Но остается неясным, как это повлияет на российские операции Fortum и продолжающийся процесс продажи активов в РФ, прокомментировали ситуацию в компании. Uniper с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом, напомнили в компании.

Росимущество говорило, что не будет заниматься управлением активов компаний, а эти полномочия будут переданы российским компаниям, пострадавшим от санкций недружественных государств, сообщает ТАСС.

25 апреля Владимир Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом. Согласно документу, под временное управление перешли 83,73% акций «Юнипро» и 98% акций «Фортум».

Подробнее — в материале «Ъ» «Обменяй меня».

Мария Федотова

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