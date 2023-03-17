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Коммерсантъ FM
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Капиталу не оставили выбора

Из базы налога на сверхприбыль вычтут только вложения в СЗПК

Вчерашний съезд РСПП показал, что власти де-факто отказались от предоставления бизнесу альтернатив — инвестировать «сверхдоходы» в экономику или пополнять ими бюджет. При расчете налога на сверхдоходы по ставке около 5% капвложения учитываться не будут — исключение сделают только для соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК), над которыми Белый дом работал в последние годы, сообщили “Ъ” в Минфине. Полученные же от обложения сверхприбылей средства могут быть вложены в поддержку кредитования приоритетных инвестпроектов. Потребность в статистическом росте капвложений после инвестподъема 2022 года — во многом из-за опережающего завершения начатых проектов — все же заставляет правительство искать новые механизмы стимулирования инвестактивности: в частности, они готовы обсуждать ослабление капитальных ограничений для сотрудничающих с ними иностранных компаний.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ключевой темой вчерашнего съезда РСПП стала конструкция windfall tax — дополнительного взноса бизнеса в бюджет со «сверхприбылей», который может стать постоянным. Бюджет в 2023 году, напомним, рассчитывает получить около 300 млрд руб., однако «предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться», отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Под дополнительный налог попадет разница прибылей компаний в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Как сообщил Антон Силуанов, если в целом чистое сальдо по налогу на прибыль за 2018–2019 годы составляло порядка 16 трлн руб., то в 2021 году — 34 трлн руб., за 2022 год (отчетности еще нет) оно может достичь 26 трлн руб. Де-факто сейчас «избыточными» считаются порядка 6 трлн руб.— по сообщениям Минфина, под налогообложение попадут 0,1% компаний со сверхприбылями свыше 1 млрд руб. (исключение — МСП, нефтегазовая и угольная отрасли), что при ставке около 5% позволит собрать необходимые 300 млрд руб. Закон о допсборе вступит в силу с 2024 года, но Минфин ждет поступлений уже в 2023-м. «Мы заложим механизмы, которые стимулируют предпринимателей заплатить в текущем году, возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна»,— отметил господин Силуанов.

Схема правительства, учитывающая доналоговые доходы компаний, оказалась не увязана с их инвестактивностью, что противоречит его же идеям о предоставлении бизнесу выбора — инвестировать или доплатить «лишнее» в бюджет.

«Очень сложно считать, что за инвестиции: социальные инвестиции учитывать или нет? Существенно усложняет процесс администрирования, это первое. Во-вторых, ставка должна быть другой»,— пояснил “Ъ” господин Силуанов (при исключении инвестиций из базы windfall tax ставка была бы существенно выше).

Единственной защитой сверхприбылей компаний станут соглашения о защите и поощрении капиталовложений — в Минфине “Ъ” пояснили, что новые налоги не будут применяться к проектам в рамках соглашений. «Из налоговой базы компании надо будет вычленить налоговую базу по проекту СЗПК, и в отношении нее налог на непредвиденный доход применяться не будет. В отношении остальной налоговой базы (не связанной с СЗПК) налог будет применяться»,— добавляют в ведомстве. Такая конструкция может подстегнуть интерес компаний к механизму: по оценкам экспертов, он пока так и не заработал в полную силу (см. “Ъ” от 13 марта). С конца 2022 года на начало марта 2023-го по новым правилам подписано семь соглашений на 562 млрд руб., шесть — в ускоренном порядке в декабре 2022 года из-за рисков «просрочки».

Инвестактивность, отметим, стала второй важнейшей темой съезда РСПП.

Понимая, что статистически нынешний рост капвложений обеспечен достройкой начатого и в ближайшие годы вероятен спад инвестиций на фоне высокой базы, проблем со ввозом оборудования и запаздыванием импортозамещения, власти, однако, рассчитывают на активность компаний РФ в отсутствие у них альтернатив — и пока готовы обсуждать поблажки только для иностранных инвесторов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о планах ослабить капитальные ограничения для нерезидентов (как из «дружественных» стран, так и из «недружественных»), если они пришли на рынок РФ после начала военной операции РФ на Украине и введения санкций. Деталей чиновник не привел — они будут обсуждаться на совещании правительства с участием Владимира Путина 22 марта.

Как Владимир Путин поучаствовал в работе съезда РСПП

По словам Антона Силуанова, речь идет о возможности иностранцев выводить из РФ вложенные деньги: в том числе послабления могут коснуться работы счетов типа С — сейчас там заблокированы средства иностранных компаний в рублях (в основном дивиденды от вложений в российские компании), которые можно направить только на уплату налогов или покупку ОФЗ. Сейчас правкомиссия может в индивидуальном порядке одобрить их конвертацию или выплату дивидендов для обеспечения продолжения работы компаний в РФ, но такой механизм непрозрачен и ограничивает их. На съезде гендиректор «Биессе груп» («дочки» итальянской станкостроительной группы Biesse) Маттео Вальик предложил сделать разрешения на выплату дивидендов более предсказуемыми. Президент поручил правительству проработать такой механизм — при условии что часть средств будет инвестирована в развитие бизнеса внутри России.

Диана Галиева, Олег Сапожков

Постоянство постоянству рознь

В РСПП, впрочем, все же надеются на альтернативный вариант налога на сверхдоходы. На встрече с президентом глава РСПП Александр Шохин предложил сделать его регулярным и дифференцированным в зависимости от прибыли, сославшись на то, что правительство избегает предложенной бизнесом схемы, поскольку она противоречит обещанному мораторию на повышение налоговой нагрузки. Однако компаниям, видимо, предсказуемая политика удобнее внезапных «разовых» сборов.

Диана Галиева

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