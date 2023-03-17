Капиталу не оставили выбора

Вчерашний съезд РСПП показал, что власти де-факто отказались от предоставления бизнесу альтернатив — инвестировать «сверхдоходы» в экономику или пополнять ими бюджет. При расчете налога на сверхдоходы по ставке около 5% капвложения учитываться не будут — исключение сделают только для соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК), над которыми Белый дом работал в последние годы, сообщили “Ъ” в Минфине. Полученные же от обложения сверхприбылей средства могут быть вложены в поддержку кредитования приоритетных инвестпроектов. Потребность в статистическом росте капвложений после инвестподъема 2022 года — во многом из-за опережающего завершения начатых проектов — все же заставляет правительство искать новые механизмы стимулирования инвестактивности: в частности, они готовы обсуждать ослабление капитальных ограничений для сотрудничающих с ними иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ключевой темой вчерашнего съезда РСПП стала конструкция windfall tax — дополнительного взноса бизнеса в бюджет со «сверхприбылей», который может стать постоянным. Бюджет в 2023 году, напомним, рассчитывает получить около 300 млрд руб., однако «предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться», отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Под дополнительный налог попадет разница прибылей компаний в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Как сообщил Антон Силуанов, если в целом чистое сальдо по налогу на прибыль за 2018–2019 годы составляло порядка 16 трлн руб., то в 2021 году — 34 трлн руб., за 2022 год (отчетности еще нет) оно может достичь 26 трлн руб. Де-факто сейчас «избыточными» считаются порядка 6 трлн руб.— по сообщениям Минфина, под налогообложение попадут 0,1% компаний со сверхприбылями свыше 1 млрд руб. (исключение — МСП, нефтегазовая и угольная отрасли), что при ставке около 5% позволит собрать необходимые 300 млрд руб. Закон о допсборе вступит в силу с 2024 года, но Минфин ждет поступлений уже в 2023-м. «Мы заложим механизмы, которые стимулируют предпринимателей заплатить в текущем году, возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна»,— отметил господин Силуанов.

Схема правительства, учитывающая доналоговые доходы компаний, оказалась не увязана с их инвестактивностью, что противоречит его же идеям о предоставлении бизнесу выбора — инвестировать или доплатить «лишнее» в бюджет.

«Очень сложно считать, что за инвестиции: социальные инвестиции учитывать или нет? Существенно усложняет процесс администрирования, это первое. Во-вторых, ставка должна быть другой»,— пояснил “Ъ” господин Силуанов (при исключении инвестиций из базы windfall tax ставка была бы существенно выше).

Единственной защитой сверхприбылей компаний станут соглашения о защите и поощрении капиталовложений — в Минфине “Ъ” пояснили, что новые налоги не будут применяться к проектам в рамках соглашений. «Из налоговой базы компании надо будет вычленить налоговую базу по проекту СЗПК, и в отношении нее налог на непредвиденный доход применяться не будет. В отношении остальной налоговой базы (не связанной с СЗПК) налог будет применяться»,— добавляют в ведомстве. Такая конструкция может подстегнуть интерес компаний к механизму: по оценкам экспертов, он пока так и не заработал в полную силу (см. “Ъ” от 13 марта). С конца 2022 года на начало марта 2023-го по новым правилам подписано семь соглашений на 562 млрд руб., шесть — в ускоренном порядке в декабре 2022 года из-за рисков «просрочки».

Инвестактивность, отметим, стала второй важнейшей темой съезда РСПП.

Понимая, что статистически нынешний рост капвложений обеспечен достройкой начатого и в ближайшие годы вероятен спад инвестиций на фоне высокой базы, проблем со ввозом оборудования и запаздыванием импортозамещения, власти, однако, рассчитывают на активность компаний РФ в отсутствие у них альтернатив — и пока готовы обсуждать поблажки только для иностранных инвесторов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о планах ослабить капитальные ограничения для нерезидентов (как из «дружественных» стран, так и из «недружественных»), если они пришли на рынок РФ после начала военной операции РФ на Украине и введения санкций. Деталей чиновник не привел — они будут обсуждаться на совещании правительства с участием Владимира Путина 22 марта.

По словам Антона Силуанова, речь идет о возможности иностранцев выводить из РФ вложенные деньги: в том числе послабления могут коснуться работы счетов типа С — сейчас там заблокированы средства иностранных компаний в рублях (в основном дивиденды от вложений в российские компании), которые можно направить только на уплату налогов или покупку ОФЗ. Сейчас правкомиссия может в индивидуальном порядке одобрить их конвертацию или выплату дивидендов для обеспечения продолжения работы компаний в РФ, но такой механизм непрозрачен и ограничивает их. На съезде гендиректор «Биессе груп» («дочки» итальянской станкостроительной группы Biesse) Маттео Вальик предложил сделать разрешения на выплату дивидендов более предсказуемыми. Президент поручил правительству проработать такой механизм — при условии что часть средств будет инвестирована в развитие бизнеса внутри России.

Диана Галиева, Олег Сапожков