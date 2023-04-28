«Россия — страна возможностей» представила рейтинг лучших работодателей России

В московском концертном зале «Зарядье» в пятницу, 28 апреля, в рамках HR-премии «Талантист», организованной АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и стаффинговой группой ANCOR при поддержке «Ъ», состоялась церемония награждения самых привлекательных работодателей России.

Первую строчку рейтинга и звание «Талантист» занял «Газпром». В пятерку лучших работодателей также вошли другие представители топливно-энергетического комплекса: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Транснефть».

Рейтинг был сформирован по результатам исследования, которое проводилось методом онлайн-опроса с 7 по 27 февраля. В нем приняли участие свыше 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, большинство (80%) из них заняты в коммерческом секторе экономики.

РСВ была создана указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. В указе отмечалось, что организация нужна «в целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».