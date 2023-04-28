Покупки централизовались

Возврат потребителей к эмоциональным покупкам, открытие точек новых брендов и перезапуск ранее закрытых магазинов поддержали посещаемость крупнейших торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга. В апреле трафик в объектах оказался на 3% и 14% выше прошлогоднего соответственно. Приток покупателей поможет операторам торгцентров вернуться к практике индексации арендных ставок, но в долгосрочной перспективе поддерживать трафик крупным объектам будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За три недели апреля показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров площадью от 80 тыс. кв. м Москвы и Санкт-Петербурга увеличился на 3% и 14% год к году соответственно. Такие данные приводит Focus Technologies. Как отмечают аналитики, если в небольших районных торгцентрах позитивный тренд сформировался еще в конце 2022 года, то в сегменте «объектов выходного дня» положительная динамика наметилась только сейчас.

Среднее значение Mall Index по Москве для всех торгцентров в апреле превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге — на 4%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев напоминает, что в прошлом году в апреле потребительская активность резко снизилась после ажиотажа месяцем ранее. «В марте люди активно посещали торгцентры, делая нетипичные по объемам покупки из-за опасений товарного дефицита и стремления защитить средства в условиях роста цен»,— вспоминает он. Для крупнейших торгцентров, где значительную долю традиционно занимали сократившие работу в России глобальные бренды, просадка оказалась более выраженной. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, сейчас наиболее ощутим рост трафика в крупнейших торгцентрах в зонах с плотной жилой застройкой и вблизи транспортно-пересадочных узлов.

Текущую динамику господин Васильев объясняет реализацией отложенного спроса. «Многие потребители смирились с уходом части брендов, перестали ждать их возвращения и готовы подбирать замену»,— говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Крупные объекты постепенно заполняются не только новыми арендаторами, но и перезапущенными магазинами под новыми брендами.

Партнер Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова тоже заметила позитивную динамику, связывая ее с объявлениями об открытии закрытых ранее магазинов. Марина Малахатько добавляет к этому смену сезонов и оживление деловой активности. А управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает стабилизацию новостной повестки, благодаря чему потребители вернулись к эмоциональным покупкам в торгцентрах. «В острые кризисные периоды традиционно активность перетекает в онлайн, а сейчас спрос возвращается»,— говорит он.

Ольга Антонова прогнозирует, что в ближайшие недели трафик торгцентров стабилизируется на текущих отметках. «Летом может произойти сезонное снижение, но ключевыми для рынка станут показатели августа—сентября»,— указывает она. Марина Малахатько считает, что долгосрочный тренд для крупнейших торгцентров остается неутешительным: объектам придется пересмотреть форматы или регулярно обновлять концепции для поддержания трафика. Районные торгцентры более устойчивы, так как делают ставки на товары и услуги, которые выгодно приобретать у дома, говорит она.

Текущий приток посетителей также может позитивно сказаться на бизнесе торгцентров. Евгения Хакбердиева поясняет, что за увеличением трафика может последовать стабильный рост товарооборота арендаторов — традиционный повод для повышения арендных ставок. По словам Алексея Ванчугова, в период снижения трафика основным предметом переговоров между арендаторами и операторами торгцентров был отказ от ежегодной индексации ставок на 5–7%. В последние два года индексация сохранилась лишь в 30% договоров, а прямые скидки были редкостью, говорит он. Сейчас, по прогнозам господина Ванчугова, операторы торгцентров могут вернуться к плановой индексации. Ритейлеры же, по словам госпожи Малахатько, уже стали охотнее открывать магазины.

Александра Мерцалова