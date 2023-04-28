Exxon Mobil и Chevron отчитались за первый квартал

Крупнейшие американские нефтегазовые компании Exxon Mobil и Chevron по итогам первого квартала получили прибыль в размере $18 млрд. По мнению аналитиков, это скромный результат для нефтегазовых гигантов, особенно учитывая высокие показатели предыдущих двух кварталов. Однако такие результаты объяснимы в условиях падения цен на нефть и газ и снижения спроса на горючее в Европе и Азии в последние месяцы.

Прибыль Exxon Mobil в квартале составила $11,4 млрд или $2,79 в пересчете на акцию. Это значительно больше, чем в первом квартале 2022 года, когда прибыль Exxon составила $5,95 млрд, но все же меньше, чем прибыль четвертого квартала 2022 года,— $12,8 млрд, и еще меньше, чем рекордные $18,7 млрд третьего квартала 2022 года. Продажи Exxon в квартале составили $83,6 млрд против $87,7 млрд в первом квартале 2022 года.

Аналогичное соотношение показателей у Chevron оказалось чуть лучше. Прибыль в первом квартале составила $6,6 млрд или $3,46 в пересчете на акцию. Это больше, чем в первом квартале 2022 года, когда прибыль компании составила $6,3 млрд, и больше, чем в четвертом квартале 2022 года,— $6,4 млрд. Продажи Chevron, как и у Exxon, упали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — с $52,3 млрд до $48,8 млрд.

Акции Exxon Mobil и Chevron на торгах в Нью-Йорке реагируют на отчетность ростом на 2% и 0,8% соответственно.

Алена Миклашевская