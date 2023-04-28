РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов

Россия и Турция работают над совместной платежной системой, сообщила Hurriyet. По данным издания, внедрение проекта в ходе вчерашних переговоров обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Предполагается, что система получит название Rebit kart и будет работать по принципу электронного кошелька. Пользоваться ей российские туристы в Турции смогут при помощи мобильного приложения.

В сентябре банки Турции отказались от обслуживания карт «Мир» после заявления Минфина США (в ведомстве пообещали вводить санкции против тех, кто поддержит расширение российских платежных систем за рубеж). 23 сентября разработать альтернативы российской платежной системе, удобные для туристов из РФ, поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Григорий Лейба