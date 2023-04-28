Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

Блогер Елена Блиновская сегодня, 28 апреля, добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы. Адвокат блогера, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, попросила приобщить к делу соответствующее платежное поручение. Суд ходатайство удовлетворил. Защита отметила, что перечисленная в бюджет сумма «значительная».

«Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет»,— сообщила журналистам адвокат Наталья Сальникова (цитата по «РИА Новости»). «Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа»,— зачитала судья материалы дела.

Также адвокат настаивает, что госпожа Блиновская не пыталась скрываться от правосудия, поскольку на момент поездки (блогера задержали по пути в Белоруссию) уведомлений о возбуждении уголовного дела она не получала. «Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю»,— подчеркнула сторона защиты.

Ранее СКР сообщил, что в ходе допроса Елена Блиновская признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Следствие запрашивает у Пресненского районного суда Москвы избрать для блогера меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита просит для госпожи Блиновской запрета определенных действий.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля. В тот же день ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать.

По данным «Ъ», уголовное дело против Елены Блиновской возбудили 26 апреля. Следствие собиралось уведомить об этом ее на следующий день, 27 апреля, но та каким-то образом узнала о деле раньше. После Елена Блиновская решила уехать из России. СКР в своем сообщении пообещал выяснить, кто информировал Елену Блиновскую «об охраняемой законом следственной тайне».

Детали биографии и уголовного дела против Елены Блиновской — в материале «Ъ» «Марафон желаний заведет в тюрьму».

Григорий Лейба