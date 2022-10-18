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Коммерсантъ FM
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Дорогое отечество

Сети 5G обойдутся на 40–50% дороже из-за российского софта

Операторы связи опасаются роста расходов на строительство сетей 5G из-за требования Минцифры, по которому они с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. В таком случае все затраты на установку оборудования 5G-ready, которые операторы уже сделали, окажутся напрасными. Чтобы соответствовать новым требованиям, сети нового поколения придется строить отдельно, считают эксперты и участники рынка. Производители отечественного оборудования, впрочем, обещают, что оно будет совместимо с зарубежным.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом «Ростелекома» на проект постановления правительства, разработанный Минцифры и размещенный для общественного обсуждения 9 сентября. Он вносит изменения в правила регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) и предполагает, что с сентября 2023 года операторы не смогут зарегистрировать РЭС, предназначенные для сетей 5G, если их софт и «железо» не входят в реестр российской радиоэлектронной продукции и реестр российского софта.

«Ростелеком» отмечает, что установленные у операторов РЭС иностранного производства и несовместимы с российским софтом: «В случае принятия проекта может возникнуть риск неисполнения требований законодательства в части оказания услуг связи населению, так как использование РЭС будет недопустимо из-за невозможности их регистрации».

В Минпромторге перенаправили запрос в Минцифры. В настоящее время подготовлена редакция, которая выводит из-под действия постановления пилотные зоны 5G, заверили “Ъ” в Минцифры: «В рамках совместной проработки с ФСБ и Роскомнадзором приняты соответствующие решения по использованию исключительно российского оборудования для коммерческих сетей 5G».

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что в текущих условиях важно не создавать дополнительную финансовую нагрузку на операторов связи, чтобы они могли обеспечить непрерывность и качество оказания услуг.

В МТС сообщили, что участвуют в обсуждении проекта. Tele2 подчеркнула, что пока готового решения, позволяющего взаимодействовать иностранному и отечественному оборудованию, нет. В компании рассчитывают, что такие продукты появятся на рынке, «хотя обозначенный в проекте срок сентябрь 2023 года кажется нереалистичным».

Источник “Ъ” в одном из операторов отметил, что установленное сейчас на сетях операторов оборудование 5G-ready будет несовместимо с отечественным софтом: «Его придется менять — существующая сеть LTE является опорным слоем для 5G, переиспользуются вычислительные возможности базовых станций и единый пакет софта. Инвестиции, сделанные операторами в построение 5G-ready сетей, будут напрасными».

Вендоры отечественного оборудования более оптимистичны. По словам заместителя главы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» (занимается разработкой оборудования 5G) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александра Сиволобова, уже удалось добиться первых результатов совместимости с оборудованием зарубежных вендоров: «Тестирование показало работоспособность решения центра компетенций в мультивендорной сети». Базовые станции «Спектра» соответствуют международному стандарту 3GPP и совместимы с иностранным оборудованием этого же стандарта, заверили “Ъ” в «Спектре» (входит в «Ростех»).

Но собеседник “Ъ” в одном из крупных производителей оборудования уверен, что добиться совместимости отечественного оборудования с зарубежным разработчики не смогут: «Даже если российские вендоры смогут производить "железо", то оно не будет интегрировано в существующие сети операторов, а значит, сети 5G будут строить отдельно от имеющихся». По оценке эксперта, это будет на 40–50% дороже, чем строить на базе действующих сетей.

Есть две архитектуры сетей пятого поколения: 5G SA (stand аlone) и 5G NSA (non-stand alone), объяснил аналитик MForum Алексей Бойко. По его словам, SA не требует наличия каких-либо еще сетей, NSA опирается на существующие сети оператора 2/3/4G. В мировой практике операторы обычно строят 5G NSA, позволить себе строительство 5G SA могут далеко не все: это требует больших инвестиций на первом этапе, отметил он. Поэтому российским операторам придется либо менять все предыдущее зарубежное 4G-оборудование на российское, считает эксперт, либо строить 5G SA, «что также весьма накладно».

Анастасия Гаврилюк, Тимофей Корнев

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