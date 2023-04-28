Застройщики Петербурга не успевают перейти на отечественное ПО в нужные сроки

Петербургские застройщики не смогут перейти на отечественное программное обеспечение в определенные Минстроем сроки. Это случится как минимум в 2026 году, рассказали аналитики BuildDocs.

По оценке экспертов, для полного перехода на отечественный софт по BIM петербургскому и российскому рынку потребуется как минимум три года. За это время необходимо разработать продукты для стройки и эксплуатации, внедрить их и обучить кадры.

«Важно понимать, что мы разделяем продукты для проектирования, строителей и эксплуатации. Единого продукта по BIM для всей отрасли не существует. Поэтому в будущем мы будем иметь разное ПО, которое будет интегрироваться друг с другом. В части проектирования мы уже имеем достойную замену зарубежному Autodesk — это nanoCad и Renga, на них застройщики успеют перейти к 2024 году. Но в области стройки и эксплуатации готового отечественного ПО попросту нет»,— говорит генеральный директор BuildDocs Евгений Бузлаев.

Для использования ПО в строительной модели на российском рынке должна появиться его тестовая версия. Для этого требуются девелоперы, готовые готовы попробовать ее, дать замечания и адаптировать продукт под реалии стройки и эксплуатации. Только потом удастся выпустить продукт с минимальным количеством функций — этот процесс займет минимум год. По словам Евгения Бузлаева, главной проблемой сейчас является отсутствие подготовленных кадров. На переучивание сотни тысяч сотрудников понадобится несколько лет.

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