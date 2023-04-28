Студенты выбирают азиатский курс

Российские студенты присмотрелись к азиатским вузам — количество желающих получить образование в Сингапуре за год выросло на 294%, подсчитали аналитики компании Education First. Спрос на обучение в Китае увеличился на 100%, в Сеуле и Токио — более чем в десять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Также вдвое выросло число студентов, поступающих в университеты Австралии и Новой Зеландии. На треть увеличился интерес к программам США, рассказал директор по развитию Education First Дмитрий Федоров: «В Австралии, например, есть возможность получения рабочей визы после обучения. В последний год спрос на зарубежное образование только увеличился, причем студентов не пугает даже стоимость обучения, которая значительно варьируется в зависимости от страны и специальностей.

Так, например, в Великобритании это обойдется в среднем в 18 тыс. фунтов за год, в США — около $30 тыс., в Австралии — порядка $23 тыс.

А самыми популярными специальностями, на которые поступают россияне, в этом году стали "Бизнес и экономика", "Дизайн", "Международные отношения" и огромный пул инженерных профессий».

Помимо прочего, на 35%, по данным Education First, выросло количество заявок на обучение в Европе. Там самыми востребованными странами стали Франция, Германия, Испания и Италия. При этом аналитики говорят о существенном падении спроса на программы Великобритании и Канады.

Генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева отмечает, что спрос на эти страны есть, просто многие студенты изменили трек обучения и логистику поступления в вузы:

«Россияне начинают рассматривать как основное место для получения степени бакалавра страны Азии и Востока, которые раньше не сильно пользовались популярностью. Кроме того, наконец Китай, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства начали представлять очень большой спектр программ на английском языке. Там появились филиалы американских, канадских, британских, австралийских университетов, которые очень быстро развиваются. Такие образовательные учреждения могут предложить те же самые программы, но по гораздо более интересной цене.

При этом в рамках обучения есть опция уехать на один семестр или на год по обмену в основной кампус, например, в Великобританию, или же перевестись после первого или второго курса и закончить программу в другой стране. Это такой более мягкий путь, который экономит нервы и деньги».

По результатам опроса Education First, основными причинами, по которым студенты не поступают в зарубежные вузы, в этом году стали финансовые проблемы, так ответили почти 40% респондентов. Также студенты говорили об отказе от стипендии (20%) и решении получить высшее образование в России (17%).

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Дарья Фоменко