Ректор Всероссийской академии внешней торговли Синельников-Мурылев арестован по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева. Из картотеки суда следует, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Синельников-Мурылев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В карточке дела указано, что судебное заседание проходило вчера, 27 апреля. Его отправили под домашний арест до 19 июня. Господина Синельникова-Мурылева задерживали сотрудники ФСБ. По данным «Ъ», ему вменяют хищение более 1 млн руб.

Сергей Синельников-Мурылев занял пост ректора ВАВТ в 2007 году. В том же году он стал профессором и научным руководителем Института Гайдара. С 2002 по 2023 год был проректором РАНХиГС. В период с 2008-го по 2015-й преподавал в НИУ ВШЭ. По данным РБК, господин Синельников-Мурылев несколько лет входил в списки лидеров по доходам среди глав российских вузов. По итогам 2018 года его доход вырос на 12%, почти до 60 млн руб.