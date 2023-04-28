Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области

Глава Чувашии Олег Николаев побывал в Запорожской области и подписал с врио ее главы Евгением Балицким соглашение, предполагающее шефство республики над Бердянским районом присоединенной к РФ территории. Об этом глава Чувашии сообщил в своем Telegram-канале.

«Принято решение взять под шефство Бердянский район области, подписали соответствующее соглашение»,— написал он.

Господин Николаев отметил, что Чувашия «безотлагательно» приступит к реализации достигнутых договоренностей.

Господин Балицкий в своем Telegram-канале пояснил, что речь идет о «развитии жилищно-коммунального хозяйства района, модернизации объектов образования и здравоохранения».

Как сообщал «Ъ-Казань», Татарстан с лета прошлого года шефствует над городом Лисичанск в Луганской народной республике, также включенной в состав РФ. Этим направлением в Татарстане занимается специально назначенный десятый вице-премьер Евгений Варакин. Как докладывал глава республики Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину, Татарстан к январю текущего года потратил на поддержку специальной военной операции и помощь Лисичанску более 2,5 млрд руб. При этом, по словам господина Минниханова, регион не может там «в полную силу работать», поскольку Лисичанск находится близко к фронту.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"