Татарстан потратил на поддержку спецоперации 2,5 млрд рублей

Татарстан на поддержку спецоперации РФ на Украине потратил почти 2,5 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов, отчитываясь перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 млрд мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск»,— сказал господин Минниханов

Он признался, что, «к сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать» (Лисичанск находится на подконтрольной РФ территории Луганской народной республики, однако достаточно близко к фронту). «Наши два батальона – "Алга" и "Тимер" – находятся в зоне»,— добавил господин Минниханов.

Глава Татарстана подчеркнул, что в «полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность». «Хотя уже по ряду объектов работу мы начали»,— отметил он.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"