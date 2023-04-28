В Крыму уточнили сроки начала продажи украинской собственности

Реализацию национализированного в Крыму имущества начнут во второй половине 2023 года, заявил журналистам председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Сейчас, по его словам, власти Крыма проводят мероприятия по инвентаризации объектов, государственному и кадастровому учету, регистрации права собственности. «После оформления этого имущества будет приниматься управленческое решение о вовлечении его в оборот. Проведение аукциона планируется во второй половине 2023 года»,— подчеркнул спикер регионального парламента.

Ранее власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащие украинским собственникам: кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины.

Главным критерием отъема собственности, отмечали чиновники, являлась открытая антироссийская позиция их собственников. По словам Сергея Аксенова, эти объекты должны быть выставлены на аукцион в июне.

Александр Дремлюгин, Симферополь