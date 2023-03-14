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Коммерсантъ FM
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В Крыму назвали сроки продажи национализированной украинской собственности

Объекты в Крыму, национализированные у украинских собственников, планируют выставить на продажу в июне, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов. По его словам, власти полуострова намерены распродать все имущество до конца года.

«Никаких аренд, концессий — все в продажу… С июня начнем. Только подготовительные работы нас держат по срокам, поскольку имущество должно пройти оценку, должны быть оформлены акты приема-передачи»,— отметил глава Крыма.

Сергей Аксенов также сообщил, что все ранее национализированные объекты изучает и антитеррористическая комиссия, и ФСБ, чтобы исключить риски рейдерского захвата.

Напомним, власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащих украинским собственникам, в том числе кинотеатр, который долгие годы принадлежал бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, крупнейший в регионе Бахчисарайский цементный комбинат и судостроительный завод «Залив», выполнявший с 2014 года многомиллиардные госзаказы Минобороны РФ. Главным критерием отъема собственности стала открытая антироссийская позиция их собственников.

О том, как родилась идея национализации активов недружественных стран в Крыму,— в материале «Ъ» «Патриотическая экспроприация».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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