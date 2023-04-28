Глава Минобороны КНР пригласил Сергея Шойгу в Пекин

Министр обороны КНР Ли Шанфу пригласил главу российского оборонного ведомства Сергея Шойгу посетить Пекин. Свое предложение он обнародовал в ходе переговоров на полях совещания глав военных ведомств стран—участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели. Сергей Шойгу ответил, что «с удовольствием приедет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу и Ли Шанфу

Фото: Adnan Abidi, Reuters Сергей Шойгу и Ли Шанфу

Фото: Adnan Abidi, Reuters

Совещание министров обороны стран ШОС проходило в индийской столице — городе Нью-Дели. Как отмечает ТАСС, переговоры глав военных ведомств России и КНР на полях ШОС заранее не планировались. В последний раз Сергей Шойгу и Ли Шанфу встречались 18 апреля в Москве.

Россия стала первой страной, которую Ли Шанфу посетил после назначения на должность министра обороны КНР. В ходе трехдневного визита в Москву он встретился не только с Сергеем Шойгу, но и с президентом России Владимиром Путиным. Как указал сам Ли Шанфу, для первого зарубежного визита он специально выбрал Россию, чтобы «подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений».

О визите министра обороны КНР в Россию — в публикации «Ъ» «Вот и встретились Сергей Шойгу и Ли Шанфу».

Милена Костерева