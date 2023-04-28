Шойгу: истинная цель Вашингтона и его союзников — нанести стратегическое поражение России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на заседании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели. В своей речи он заявил, что истинная цель Вашингтона и их союзников — нанести стратегическое поражение России и сохранить свое положение в мире. По его мнению, они провоцируют другие страны к военному противостоянию с Россией и Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Adnan Abidi, Reuters Сергей Шойгу

Фото: Adnan Abidi, Reuters

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире»,— сказал Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Господин Шойгу также утверждал, что НАТО задействовало свой военный потенциал в военном конфликте России и Украины. «Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников»,— сказал он.

Сергей Шойгу добавил, что странам ШОС необходимо развивать механизм обмена информацией в сфере военной безопасности и сотрудничать в рамках военных учениями. Он отметил потенциал ШОС в области миротворческой деятельности. Господин Шойгу также пригласил глав миноборон стран ШОС принять участие в конференции по международной безопасности в Москве, которая пройдет в этом году. Пока даты ее проведения не сообщались.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».