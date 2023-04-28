В Новосибирске мусорный полигон «Левобережный» закроют в 2025 году

В Новосибирске, с учетом реализации проекта строительства нового мусоросортировочного комплекса с полигоном в левобережной части города, будет закрыт полигон «Левобережный» (Хилокский). По данным облправительства, это произойдет в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В прошлом году после жалоб жителей ближайших к действующему мусорному полигону домов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На полигоне неоднократно происходило возгорание мусора. Тогда сообщалось, что, по версии следствия, вокруг мусорного полигона на ул. Малыгина, а также МКУ «Ритуальные услуги» кладбища «Клещихинское» на ул. Хилокской не установлены санитарно-защитные зоны, которые уменьшают загрязнение атмосферного воздуха. Это, посчитали правоохранители, нарушает права граждан. Дело было взято на контроль центральным аппаратом СКР.

На прошлой неделе стало известно, что власти региона заключают концессионное соглашение с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство». Проект предполагает строительство нового мусорного полигона и мусороперерабатывающего завода – он будет перерабатывать 78% отходов. Мощность комплекса по переработке ТКО, который должен быть построен в Верх-Туле (Новосибирская область) за три года – 300 тыс. тонн в год, инвестиции – 3,2 млрд руб. Подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта, сообщили в облправительстве.

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Оксана Павлова