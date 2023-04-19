МУП «САХ» выбрано концессионером строительства комплекса ТКО на левом берегу Новосибирска

Региональный оператор по обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») признан победителем конкурса по строительству левобережного комплекса по переработке ТКО, сообщает официальный Telegram-канал мэрии Новосибирска.

«Завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений. Наибольшее количество баллов получило предприятие МУП “Спецавтохозяйство”. Предприятие предложило лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками», – говорится в сообщении мэрии.

Мощность комплекса по переработке ТКО, который должен быть построен в Верх-Туле (Новосибирская область) за три года – 300 тыс. тонн в год, инвестиции – 3,2 млрд руб. Заявки для участия и конкурсные предложения подали две компании – оренбургское ООО «Орбита» и новосибирское МУП «Спецавтохозяйство».

Планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение на их строительство с компанией «Экология-Новосибирск» (сейчас в процедуре банкротства). Концессия была заключена на 40 лет за 6,5 млрд руб. Разместить объекты планировалось в районе сел Раздольное и Верх-Тула. Однако из-за критики условий соглашения концессия в 2017 году была заморожена. В мае прошлого года минЖКХ региона расторгло концессионное соглашение в «Экологией-Новосибирск» из-за невозможности внести в него существенные изменения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова