В Красноярском крае с виновника лесного пожара взыскали затраты на его тушение

В городе Минусинске (Красноярский край) суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании с виновника крупного лесного пожара затрат на его тушение. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, 39-летний мужчина был приговорен к обязательным работам по статьям УК об уничтожении лесных насаждений и чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем (ст. 291 и ст. 168 УК РФ). Установлено, что 1 мая прошлого года обвиняемый возвращался с работы домой по лесной тропинке. По пути он бросил окурок в сухую траву и пошел дальше. В результате в лесном массиве произошел пожар, который распространился до поселка Зеленый Бор. Ущерб по делу составил свыше 15,2 млн руб.

При этом, отметили в прокуратуре, на тушение пожара было затрачено более 630 тыс. руб. Правоохранители дополнительно направили в суд исковое заявление с требованием возместить эту сумму. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Константин Воронов