Посольство РФ в Париже потребовало объяснить пролет вертолета над территорией дипмиссии

Посольство РФ в Париже направило во французский МИД ноту протеста после облета вертолетом территории дипмиссии. Инцидент произошел несколько недель назад.

«Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территорией посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего»,— сообщили ТАСС в посольстве.

Источник в посольстве рассказал «РИА Новости», что с борта вертолета вели фотосъемку. «Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии»,— сказал собеседник агентства.

Представители российской дипмиссии также сообщили, что «вразумительного» ответа от французской стороны по поводу инцидента так и не получили.

Григорий Лейба