Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин посетил московский индустриальный парк «Руднево»

Президент России Владимир Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево», где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации.

Владимир Путин (слева) и Сергей Собянин

Владимир Путин (слева) и Сергей Собянин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Сергей Собянин

Фото: пресс-служба президента РФ

Кроме того, Владимир Путин ознакомится с ходом строительства промышленной зоны, осмотрит выставку производителей беспилотных авиационных систем. Российского президента сопровождает мэр Москвы Сергей Собянин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «запланировано достаточно длительное общение» Владимира Путина с мэром.

«Руднево» с марта входит в особую экономическую зону «Технолополис Москва» (освобождается от земельного, имущественного и транспортного налогов). В рамках проекта построено 18 производственных корпусов, где 17 компаний планируют развернуть свое производство. БОльшая часть из них производит БПЛА.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...