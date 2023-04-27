Путин посетил московский индустриальный парк «Руднево»

Президент России Владимир Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево», где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Сергей Собянин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Сергей Собянин

Фото: пресс-служба президента РФ

Кроме того, Владимир Путин ознакомится с ходом строительства промышленной зоны, осмотрит выставку производителей беспилотных авиационных систем. Российского президента сопровождает мэр Москвы Сергей Собянин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «запланировано достаточно длительное общение» Владимира Путина с мэром.

«Руднево» с марта входит в особую экономическую зону «Технолополис Москва» (освобождается от земельного, имущественного и транспортного налогов). В рамках проекта построено 18 производственных корпусов, где 17 компаний планируют развернуть свое производство. БОльшая часть из них производит БПЛА.

Лусине Баласян