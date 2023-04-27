Агрегатор такси Lyft объявил о сокращении четверти сотрудников

Американский агрегатор такси Lyft сократит более 1 тыс. сотрудников, что составляет порядка четверти всего штата компании. Кроме того, сервис намерен снизить темпы найма новых сотрудников и ликвидирует более 250 рабочих мест, следует из заявления Lyft в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Для Lyft это уже второй раунд сокращения сотрудников. В ноябре прошлого года компания уведомляла, что намерена сократить 683 сотрудника, или 13% от тогдашнего штата компании. Новый генеральный директор компании Дэвид Ришер, вступивший в должность 1 апреля, ранее предупреждал, что сервису придется пойти на дальнейшие сокращения штата, чтобы урезать расходы в тяжелых экономических условиях.

Ранее сегодня о второй волне сокращений персонала объявила Dropbox, увольняющая 500 своих сотрудников, что составляет 16% штата компании. Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон объяснил необходимость этого шага тяжелыми макроэкономическими условиями и наступлением эпохи чат-ботов.

Кирилл Сарханянц