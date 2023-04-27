Dropbox сокращает 16% штата из-за наступления эпохи чат-ботов

Генеральный директор Dropbox, компании-создателя облачного одноименного сервиса, Дрю Хьюстон сообщил в блоге компании о сокращении примерно 500 сотрудников, что составляет примерно 16% штата. При этом господин Хьюстон отметил, что у сокращаемых сотрудников есть день-два на то, чтобы попрощаться с коллегами.

Глава компании указал две причины, по которым руководству пришлось пойти на масштабное сокращение штата. Во-первых, по словам господин Хьюстона, из-за ухудшения макроэкономической ситуации некоторые направления бизнеса Dropbox, «которые раньше приносили прибыль, перестали быть устойчивыми». Во-вторых, «наступила эра вычислений с помощью ИИ», о чем свидетельствует значительное распространение чат-ботов в последние месяцы, говорится в сообщении. «В идеальном мире мы бы просто переводили людей из одной команды в другую. Мы так и поступили везде, где это было возможно. Однако наш следующий этап развития требует иного сочетания навыков, особенно в области искусственного интеллекта и разработки продуктов на ранних стадиях»,— заявил господин Хьюстон.

Кирилл Сарханянц