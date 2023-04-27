Посол США в РФ Линн Трейси: Соединенные Штаты продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия

США продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или соблюдать такой мораторий. Об этом в интервью «Ъ» заявила посол США в России Линн Трейси.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Линн Трейси

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не будет проводить испытания ядерного оружия, если их не будут проводить США. В то же время он отметил, что Минобороны и «Росатому» надо быть готовыми к таким испытаниям.

«Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия... Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем»,— предупредил тогда Владимир Путин.

По словам же Линн Трейси, «США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и намерены работать над его вступлением в силу с учетом серьезных препятствий на пути к достижению этой цели».

Генассамблея ООН одобрила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще в 1996 году, однако он до сих пор не действует. Для того чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация всех стран, имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая Россию. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году.

Полную версию интервью с Линн Трейси читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко