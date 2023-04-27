Хорватия продолжит выдавать россиянам туристические визы, сообщил «Ъ FM» директор российского представительства республики по туризму Райко Ружичка. О том, что московское посольство с 1 мая остановит прием соответствующих заявлений, визовый центр VFS Global сообщал сегодня утром.

«Я разговаривал с нашим послом сегодня. Он сказал, что мы выдаем туристические визы, ничего не поменялось. Но из-за того, что количество сотрудников в визовом центре сократилось, конечно, мы не можем выдавать такое количество виз, как раньше»,— сказал господин Ружичка.

Он также уточнил, что несмотря на то, что с 2023 года Хорватия вступила в Шенгенское соглашение, новых дополнительных требований к заявителям посольства не заявляют. «В последнее время мы работали фактически по правилам Шенгена»,— уточнил дипломат.

Европейский союз (ЕС) официально одобрил вступление Хорватии в европейскую зону в июле 2022 года. Уже в ноябре 2022 года Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза принять в шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию. В российском МИД указали, что республика подвела дипотношения с Россией «к точке замерзания».

Григорий Лейба