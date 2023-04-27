Член ОПГ в Коми получил пожизненный срок

Эжвинский суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении члена Логиновской организованной преступной группировки (ОПГ). Он приговорен к пожизненному заключению.

По данным источников «Ъ», осужденного зовут Владислав Трофимов. Мужчина признан виновным в преступлении по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Гособвинение поддержано представителем прокуратуры Коми.

Суд установил, что в 2005 году осужденный приобрел квартиру у знакомого, однако в связи с отсутствием полной суммы для расчета решил убить продавца. В августе «логиновец» предложил владельцу жилплощади выпить, они выехали на берег реки Вычегды, рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, осужденный сначала ударил мужчину, после чего, взяв ранее приготовленную веревку, задушил его, а труп вывез в лесной массив, поджег и закопал.

Вину подсудимый признал. Суд, согласившись с позицией обвинения о доказанности вины, приговорил его к 13 годам лишения свободы.

При этом по совокупности преступлений путем сложения назначенного наказания с наказанием по ранее вынесенному приговору член группировки получил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, уточнила собеседница «Ъ». Приговор пока не вступил в силу.

Логиновская ОПГ считалась одной из крупнейших ОПГ в Коми, действовавшей в нескольких муниципалитетах региона в перестроечный период.

Дарья Шучалина, Сыктывкар