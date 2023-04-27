Тяжба «Пармы»

Между топ-менеджерами пермского БК «Парма», выступающего в Единой лиге ВТБ, произошел конфликт, дошедший до судебного спора. Перед началом этого сезона руководство клуба упразднило должность начальника отдела по баскетболу, которую занимал один из соучредителей «Пармы» Олег Анисимов. Такое решение в клубе объяснили намерением оптимизировать штатную структуру для улучшения управления бизнес-процессами. Господина Анисимова уволили, не предложив ему новую должность. Однако недавно ему удалось через суд восстановиться на работе и взыскать с БК 400 тыс. руб. Ни он сам, ни президент БК «Парма» ситуацию не комментируют. Юристы считают, что увольнение Олега Анисимова выглядит больше политическим решением, нежели управленческим.



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Олег Анисимов подал иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма») в Ленинский районный суд Перми 7 ноября 2022 года. Рассмотрение дела завершилось 27 марта 2023 года, в начале этой недели на сайте суда было опубликовано мотивированное решение. Как следует из него, господин Анисимов оспаривал приказ руководства ФРПБ, которым с 17 октября 2022 года был уволен с должности начальника отдела по баскетболу. Истец требовал восстановить его на работе, а также взыскать с «Пармы» средний заработок за время вынужденного прогула.

Господин Анисимов работал в ФРПБ «Парма» с момента создания организации в 2012 году. Тогда он выступил одним из учредителей БК и занял должность директора клуба. С 7 октября 2020-го дополнительным соглашением к трудовому договору был переведен на должность начальника отдела по баскетболу.

Согласно материалам дела, перед началом сезона-2022/23 на заседании правления ФРПБ «Парма» было принято решение утвердить новое штатное расписание клуба, а затем президент ФРПБ издал приказ «О сокращении численности и штата сотрудников». В соответствии с ним «в целях повышения управляемости внутренними бизнес-процессами, в связи с необходимостью оптимизации штатной структуры организации» из штатного расписания с 4 сентября 2022 года была исключена должность начальника отдела по баскетболу.

Господин Анисимов в своем иске отметил, что с новым штатным расписанием ознакомлен не был и узнал о своем увольнении, уже получив соответствующее уведомление. Другие вакантные должности в клубе, по его словам, ему не предлагались. Необходимость изъятия из штатного расписания должности начальника отдела баскетбола, по его мнению, не обусловлена производственной необходимостью. Истец указал, что отдел не расформирован и иные лица увольнению не подлежали. Кроме того, Олег Анисимов считает, что при наличии у него большого опыта в работе и хорошего состояния здоровья у ответчика не имелось оснований для сокращения штата и его увольнения. Господин Анисимов обратил внимание также, что вопросы организации штатной численности персонала должны согласовываться, в том числе, с учредителями фонда, одним из которых он является.

Истец и его представитель в судебном заседании настаивали на удовлетворении исковых требований. Представитель ответчика просила в их удовлетворении отказать.

Заслушав ответчика и изучив материалы дела, суд установил, что главное допущенное руководством ФРПБ «Парма» нарушение состоит в том, что фонд не предложил сотруднику, попавшему под сокращение, другой вакантный пост, соответствующий его квалификации, или нижестоящую должность.

В «Парме» пояснили, что вакантная на тот момент должность секретаря истцу не предлагалась в связи с отсутствием у него необходимого образования. Освободившуюся в связи с увольнением другого сотрудника должность инструктора-методиста Олег Анисимов не мог занять, так не обладает нужным для этой должности уровнем знания английского языка B2. С доводом ответчика по поводу первой вакансии суд согласился: истец имеет высшее образование по специальности «Физическая культура», а образования, требующегося для должности секретаря, у него, действительно, нет. Но довод насчет второй вакансии суд отклонил, отметив, что он является голословным, так как клуб не проводил тестирование, которое позволило бы установить, на каком уровне господин Анисимов знает английский язык.

В результате суд решил, что ФРПБ «Парма» провел процедуру увольнения Олега Анисимова с нарушением норм трудового законодательства, а значит, приказ о его увольнении является незаконным и истец подлежит немедленному восстановлению в должности начальника отдела по баскетболу. Также, по решению суда, ФРПБ должен выплатить господину Анисимову заработную плату за время вынужденного прогула с 18 октября 2022 года по дату вынесения решения 27 марта 2023 года в размере 400,3 тыс. руб.

В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что ФРПБ «Парма» исполнил решение суда в срок для добровольного исполнения.

Олег Анисимов и президент ФРПБ Сергей Богуславский комментировать судебный спор не стали.

Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что такие известные организации, как «Парма», как правило, очень дорожат своей репутацией, поэтому стараются избегать прецедентов, связанных с увольнением. Тем более, с точки зрения права и оценки доказательств работник в трудовых спорах считается слабой стороной, в связи с чем все сомнения толкуются судами в его пользу. Увольнение господина Анисимова, по мнению Дмитрия Шевченко, больше похоже на политическое решение, нежели на попытку действительно оптимизировать штатную структуру БК. «Об этом может свидетельствовать то, что сам отдел, который возглавлял истец, не расформирован. Также ему при сокращении не предложили имеющиеся в организации вакантные должности. Это значит, что человека не хотели видеть в организации ни в каком качестве, а следовательно, ни о какой оптимизации штатного расписания не было и речи»,— считает юрист. По его словам, на практике после такого восстановления в должности сотрудник редко работает в организации долгое время. «Юридически работа продолжается на тех же условиях, но обычно каждая сторона пытается подловить другую на каких-либо нарушениях, чтобы использовать это в своих интересах. Такая работа становится стрессом и для сотрудника, и для работодателя. Как долго может продлиться такая ситуация, зависит от того, насколько долго каждый из них будет готов продолжать этот конфликт»,— говорит эксперт.

Екатерина Артемова