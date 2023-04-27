Отказавшиеся от российской нефти НПЗ остаются без прибыли

Отказавшиеся от российской нефти азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) практически перестали получать прибыль от переработки ближневосточной нефти, сообщает агентство Bloomberg. Речь идет о заводах «в некоторых частях Азии», и некоторые из этих предприятий на фоне сложившейся ситуации рассматривают возможность сократить производство. При этом НПЗ, которые продолжают закупки нефти из РФ, оказываются в выигрыше.

«Российский "нефтяной бум" (рост цен на российскую нефть, несмотря на введенное Западом эмбарго) становится проблемой для нефтепереработчиков, которые упускают выгоду, они подумывают о сокращении объемов производства. Также есть предположения о том, что в ближайшее время сокращения могут произойти и в Европе»,— рассказывают опрошенные журналистами аналитики.

Уточняется, что «в тех частях Азии, где российская нефть больше не продается из-за санкций, нефтеперерабатывающие заводы почти не получают прибыли». В публикации говорится, что теперь фактически введенные ограничения на продажу российской нефти «все чаще ставят в невыгодное положение те НПЗ, которые больше не могут покупать нефть производителя, входящего в ОПЕК+.

При этом для НПЗ в Индии и Китае, которые продолжают закупать нефть со скидкой из России и других подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла, ситуация сложилась диаметрально противоположная, отмечает Bloomberg.

Из-за этой ситуации многие компании начали предпринимать попытки обхода введенных против РФ нефтяных санкций. В частности, по данным Bloomberg, в первом квартале 2023 года российская нефть продавалась в азиатские страны с нарушением санкционной политики G7, в том числе и потолка цен. Аналитики отметили, что почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино (Приморский край, вблизи Находки), продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в $60 за баррель. При этом при транспортировке топлива, как минимум в половине случаев использовались услуги компаний из стран G7. Однако им запрещено это делать, если топливо продается выше потолка цен. В публикации добавили, что средняя цена продаваемой нефти из всех портов и по трубопроводам составила $58,62 за баррель.

Александр Кислов