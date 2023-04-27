Bentley обновила модели семейства Azure и Speed

Компания Bentley обновила семейство моделей Azure, S и Speed, изменив оформление кузова и декор салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

В рамках плановой модернизации автомобили получили новую решетку радиатора с вертикальными планками, которая ранее дебютировала на кроссовере Bentley Bentayga EWB Azure, а также новые 22-дюймовые колеса с десятью спицами.

В салоне появились коврики, которые на 100% состоят из переработанного нейлона, а в качестве опции предложены коврики с высоким ворсом из шерсти Wilton. Для автомобилей также доступны новые варианты окраски кузова, отделки декоративных панелей и прострочки обивки.

Напомним, комфортная модификация Azure, названная в честь кабриолета Bentley, является противоположностью спортивным вариантам Speed, которые играют роль флагманов модельной линейки.

Максим Вершинин

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