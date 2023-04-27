Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bentley обновила модели семейства Azure и Speed

Компания Bentley обновила семейство моделей Azure, S и Speed, изменив оформление кузова и декор салона.

Фото: Bentley

Фото: Bentley

В рамках плановой модернизации автомобили получили новую решетку радиатора с вертикальными планками, которая ранее дебютировала на кроссовере Bentley Bentayga EWB Azure, а также новые 22-дюймовые колеса с десятью спицами.

В салоне появились коврики, которые на 100% состоят из переработанного нейлона, а в качестве опции предложены коврики с высоким ворсом из шерсти Wilton. Для автомобилей также доступны новые варианты окраски кузова, отделки декоративных панелей и прострочки обивки.

Напомним, комфортная модификация Azure, названная в честь кабриолета Bentley, является противоположностью спортивным вариантам Speed, которые играют роль флагманов модельной линейки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...