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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 428-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 апреля

ВСУ усиленно перебрасывают войска и технику в Запорожскую область. Взрыв бомбы произошел в Мелитополе, один человек пострадал. Депутат Верховного совета Хакасии погиб в ходе специальной военной операции. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России и покинуть российский рынок. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:37. Один полицейский погиб, один ранен в результате взрыва бомбы у жилого дома в Мелитополе — пресс-служба ГУ МВД РФ по Запорожской области.

9:24. State Bank of India проверяет работу индийских нефтяных компаний Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет обхода антироссийских санкций, банк, в частности, запросил данные о закупочных ценах на сырье, чтобы удостовериться, что российская нефть не покупается выше потолка в $60 за баррель — индийская газета Mint со ссылкой на источники.

8:45. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок, сейчас компания ожидает решения российских властей — телеканал MBC.

8:37. Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в ходе специальной военной операции, его похоронят в Усть-Абакане в пятницу, 28 апреля — ТАСС со ссылкой на аппарат республиканского парламента.

8:30. Взрыв произошел в четверг утром в Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство, один человек пострадал — городская администрация. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:25. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность дополнительных выплат на детей участников СВО, не посещающих детсады в связи с отсутствием в них свободных мест.

8:23. ВСУ усиленно перебрасывают войска и технику в Запорожскую область, сообщил член совета областной администрации (российской) Владимир Рогов. Ранее господин Рогов заявлял, что Запорожская область может стать главным направлением украинского наступления.

8:16. Поселок Климово Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, поселок временно остался без света из-за повреждения системы энергоснабжения — губернатор области Богомаз.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 427-й

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