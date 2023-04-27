Добровольно разрушительно

Группа активистов Saccage 2024, выступающих против проведения Олимпийских игр в Париже, готовится помешать их проведению или по крайней мере создать серьезные трудности для организаторов. По мнению активистов, привлекших много сторонников во время масштабных протестов против пенсионной реформы во Франции, Олимпийские игры разрушают экологию, обогащают и без того богатых и ничего не делают для общего блага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Прием заявок на работу волонтером на летних Олимпийских играх в Париже заканчивается 3 мая. Организаторы Игр планируют набрать 45 тыс. человек, которые будут помогать в проведении мероприятий, в сопровождении спортивных и официальных делегаций, в оформлении аккредитации для представителей СМИ и тому подобных работах. Тем временем в стране набирает обороты кампания протеста как против использования волонтеров на Олимпийских играх, так и против проведения самих Игр. Организаторы кампании — группа активистов Saccage 2024 — тоже набирают волонтеров, но только не для помощи в проведении Олимпийских играх, а для их срыва.

Группа Saccage 2024, или «Разрушение 2024», была создана в октябре 2020 года жителями департамента Сен-Сен-Дени, на территории которого воздвигается часть олимпийских объектов. По мнению активистов — по сути, антиглобалистской группы,— проведение Игр грозит экологическим и социальным разрушением всей Центральной Франции. Как указывают они на своем сайте, строительство олимпийских объектов начали вопреки протестам местных жителей и без учета исторических, культурных и экологических особенностей местности.

Строительство привело к тому, что воздух в районах строительства стал грязным, число мест для отдыха и прогулок сократилось, пострадали местная фауна и флора, ужесточился режим видеонаблюдения и полицейского патрулирования, резко возросли цены на жилье и оно стало менее доступным для рядовых граждан и т. п.

Все это, отмечают активисты Saccage 2024, «отражение того будущего, которое мы отвергаем, а именно трансформация пространств для жизни в мегаполисы, в которых еще больше глобализации, меньше социального равенства и которые еще более разрушительны для окружающей среды».

Есть у группы претензии и к волонтерской работе. Она, заявил агентству Reuters один из активистов Saccage 2024 Артур, «должна вестись во имя общего блага», а в случае с Олимпиадой это совсем не так, у этого мероприятия «нет благотворительных целей». Но именно на эту работу у группы есть свои планы. Ее члены призывают сторонников активнее подавать заявки на участие в качестве волонтеров, чтобы перед самым началом Игр отказаться от такой работы.

Деятельность Saccage 2024 получила особенную поддержку на волне масштабных протестов против пенсионной реформы. Как сообщает Reuters, многие из тех, кто недоволен повышением пенсионного возраста, стали поддерживать Saccage 2024. По словам политолога Орегонского университета Жюля Бойкоффа, Олимпиады регулярно используются протестными движениями для продвижения своих идей. «Деньги, потраченные на проведение Олимпийских игр, это деньги, которые не потрачены на базовые нужды, такие как жилье, образование, здравоохранение и пенсии. Поэтому Олимпийские игры — очевидная мишень для гнева активистов»,— говорит он. Сами организаторы летних Олимпийских игр в Париже на запросы Reuters по поводу деятельности Saccage 2024 не ответили.

Алена Миклашевская