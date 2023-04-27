Гроссмейстеры сыграют по последней

У матча за титул чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане, точно будет драматичный финал. Перед последней классической партией счет в нем остался равным 6,5:6,5: в предпоследней, 13-й, игравший белыми российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь разошлись миром. В заключительном раунде противостояния белый цвет будет уже у оппонента Непомнящего.

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Фото: Anna Shtourman / FIDE Ян Непомнящий

Фото: Anna Shtourman / FIDE

В 13-м раунде своего матча Ян Непомнящий и Дин Лижэнь разыграли Испанскую партию, самый популярный дебют астанинского противостояния. Он встретился в нем уже в пятый раз, причем во всех случаях белыми играл именно российский гроссмейстер. Он был уверен, что все равно творческую дискуссию в этом вроде бы вдоль и поперек изученном, но все равно таящем в себе кучу секретов начале нужно продолжать. А может, потерпев накануне болезненное поражение и не желая усугублять положение в преддверии финиша, просто решил остановить выбор на чем-то, в чем точно хорош.

Эту партию те, кто уже привык к вихрям, постоянно возникавшим на доске в Астане, могли, конечно, посчитать довольно пресной. Но пресной она была только по меркам именно нынешнего специфического поединка. Вообще-то события в ней развивались довольно любопытным образом.

Не то чтобы совсем осторожное, но размеренное течение дебюта намекало на то, что Ян Непомнящий выйдет из него с перевесом, небольшим, но достаточным для того, чтобы попробовать поддавить соперника.

Только вот своим 18-м ходом атакованную пешку на e4 россиянин защитил соседней, подвинув ее на f3, вместо того чтобы задействовать для данной операции находящегося как раз под рукой ферзя. И это его решение выглядело каким-то неказистым: слишком робко, плюс ослаблено прикрытие короля. Рядышком с ним зияют дыры на черных полях, приглашающие Дин Лижэня попробовать их использовать.

Китаец, впрочем, тоже вскоре чуточку сфальшивил, бросив одну из своих ладей с восьмой горизонтали на e5, в центр доски. Какой-то жутко неуклюжий маневр, из которого, правда, потом родилась оживившая ситуацию жертва Дин Лижэнем качества.

Китайский шахматист поменял эту свою, видимо, все-таки слегка заблудившуюся ладью на слона, пасшегося на e4. И надо сказать, ход никаких особых эмоций у комментаторов матча не вызвал: в данном случае выгода для черных была очевидна.

В окончании после уничтожения ферзей за это пожертвованное качество они получили пешку плюс обладание, в отличие от противника, двумя слонами — фигурами на опустевшей доске более полезными, чем конь, поскольку стреляют дальше. А слоны Дин Лижэня, между прочим, очень недвусмысленно смотрели в сторону резиденции белого короля. И это всегда неприятно для того, кому король подчиняется.

Ну и наконец, необходимо добавить в картину хорошее взаимодействие всех фигур у китайца и проходную пешку на вертикали e, которой до поля превращения осталось проскочить три клетки. Она не была именно смертельной грозой для Яна Непомнящего, но требовала к себе плотного внимания: зазеваешься — и ничего уже не исправить. Так что жертва, по сути, и жертвой-то не являлась.

При этом расклад все же оставался довольно острым. У Непомнящего в нем имелись некоторые шансы побороться и за выигрыш, но для этого надо было немножко рисковать, скажем, обрекая себя на обязательную охоту за той же проходной.

Все стало ясно, когда своим 36-м ходом россиянин переместил ладью — с с2 на e2 — и позволил напасть на нее черному коню. Ладья ушла из-под боя, конь вновь накинулся на нее, тяжелая фигура скопировала маршрут, конь — тоже… Позицию улучшить не мог уже ни тот, ни другой шахматист, и партия завершилась ничьей, на которую, судя по всему, на излете партии были согласны оба.

Теперь Яна Непомнящего и Дин Лижэня ждет день отдыха и заключительная, 14-я, классическая партия матча в субботу, которая, если тоже вырулит к мирному договору, обеспечит матчу зубодробительный финал в виде тай-брейка в быстрые шахматы и, возможно, еще и в блиц. Белый цвет в этой партии будет у китайца, и он им в Астане одержал все три свои победы.

Алексей Доспехов