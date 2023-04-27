ВсеИнструменты.ру: в 2022 году российские компании увеличили закупки стройматериалов, крепежа и офисных товаров

Онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру подвёл итоги работы с корпоративными клиентами за 2022 год. Доля таких покупателей составила 55%, а выручка — 59,3 млрд рублей с НДС. Количество активных клиентов выросло на 20%. Рост произошел за счет расширения клиентской базы и увеличения ее активности.



Среди b2b-клиентов по итогам года наибольшим спросом пользовались категории строительных материалов (+200%), электрика и свет (+106%), товары для отдыха (102%), крепеж (+102%), а также офисные товары (+96%).

«С момента основания онлайн-гипермаркета, мы работаем с b2b-направлением. Нашими клиентами являются компании из сфер производства, строительства, услуг, а также ретейлеры. Прошлый год был достаточно активен на спрос среди производственных предприятий, так как для отечественных компаний появились новые возможности для импортозамещения», — комментирует Виктор Говор, директор корпоративных продаж ВсеИнструменты.ру.

Наибольшие темпы роста сегодня показывают Москва и область, Санкт-Петербург, а также территории ПФО, ЮФО и СЗФО. В 2023 году компания планирует усилить работу по развитию b2b-клиентов в Московском, Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. ВсеИнструменты.ру продолжат инвестировать в развитие отделов продаж, IT продукты и сопровождение клиентов.

Для b2b-клиентов доступны ряд сервисов для упрощения покупки и сокращения сроков оформления заказа. На сайте ВсеИнструменты.ру есть специальный личный кабинет для корпоративных клиентов, где видно наличие товара, отображены индивидуальные скидки и можно оформить необходимые документы. Если необходима консультация, есть услуга персонального менеджера.

Сегодня у компании более 230 000 кв. м складских площадей. В 2023-2024 годах ретейлер планирует открыть еще ряд распределительных центров и расширить присутствие в регионах. На данный момент у компании уже более 700 пунктов выдачи заказов в 250 городах России, а также есть курьерская доставка. В ассортименте более 1 миллиона товаров для продажи.

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