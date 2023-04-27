«СИБУР» приступил к строительству завода гексена на площадке «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в ГК «СИБУР», приступил к строительству производства гексена мощностью 50 тыс. тонн в год на месте демонтированной установки окиси этилена на территории завода олигомеров и гликолей.

Как сообщило нижнекамское предприятие, до начала работ оно получило разрешение на строительство у исполкома Нижнекамского района Татарстана, провело общественные обсуждения и получило положительные заключения Главного управления государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года. Предполагается, что сырьем для нового продукта станет этилен со строящегося на «Нижнекамскнефтехиме» комплекса ЭП-600.

Завод будет работать по технологии, разработанной RND-центрами «СИБУРа» – НИОСТ и «Полилаб». «Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно»,— отмечают в «Нижнекамскнефтехиме».

Главным проектировщиком проекта является НИПИГАЗ, который также будет управлять и поставками оборудования. Проектом предусмотрена закрытая факельная система и водооборотный цикл закрытого типа, что минимизирует влияние на экологию.

Гексен будет использоваться для собственных нужд предприятий «СИБУРа» при производстве полимеров, а также поставляться партнерам. Сейчас гексен в РФ не выпускается и импортируется от зарубежных производителей. Он применяется при производстве базовых полимеров и других продуктов нефтехимии, в том числе полиэтилена высокой и низкой плотности, и позволяет получить продукт премиального качества.

«Нижнекамскнефтехим» входит в число мировых лидеров по производству синтетических каучуков, синтетического полиизопрена и бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тыс. тонн каучуков и более 700 тыс. тонн пластиков в год. Ассортимент продукции превышает 120 наименований.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"