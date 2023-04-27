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Коммерсантъ FM
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Кино гормонального беспокойства

Завершился Московский кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу. Главный приз — «Золотого Святого Георгия» — жюри под председательством индийского кинематографиста Рахуля Равеля присудило чилийско-аргентинской картине «Три брата» Франсиско Папарельи. Лучшим документальным фильмом был назван «Владимирский централ» Юлии Бобковой из цикла «История российских тюрем», а лучшим короткометражным — «Всё» китайского режиссера Лу Хэлая. Победителем конкурса «Русские премьеры», согласно решению жюри во главе с Алексеем Учителем, стал «Край надломленной луны» Светланы Самошиной. О нем и остальных фильмах этой программы, показанных под занавес фестиваля, рассказывает Юлия Шагельман.

«Золотой Георгий», врученный аргентинцу Франсиско Папарелье, подкрепил международные притязания фестиваля

«Золотой Георгий», врученный аргентинцу Франсиско Папарелье, подкрепил международные притязания фестиваля

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Золотой Георгий», врученный аргентинцу Франсиско Папарелье, подкрепил международные притязания фестиваля

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представляя картины, участвующие в ММКФ в этом году, председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев подчеркнул, что среди них оказалось особенно много фильмов о подростках. Заметив эту тенденцию, организаторы даже собрали отдельную внеконкурсную программу «Трудный возраст», посвященную соответствующему этапу человеческой жизни. Но и в двух из семи лент «Русских премьер» («Аде» Станислава Светова и «Голове-жестянке» Ивана Капитонова) центральными персонажами были сегодняшние школьники. А в еще двух («Тайном влечении» Стаси Венковой, которую жюри конкурса отметило специальным упоминанием, и «Помиловании» Айнура Аскарова) — школьники вчерашние, едва вступившие во взрослую жизнь.

В фильме Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео», названном в честь малоизвестного широкой публике акушерского термина и также удостоившемся специального упоминания жюри, подростков не было, но в центре внимания здесь все равно оказался конфликт поколений: на сей раз отца, талантливого хирурга Лунина (Алексей Серебряков), и его взрослой дочери Луны (Агния Дитковските). Герой, несправедливо обвиненный в убийстве жены (Ксения Раппопорт), возвращается домой после 13 лет заключения. Дочь, твердо убежденная в его виновности, намерена превратить его жизнь в едва ли не больший ад, однако прекрасно справляется с этой задачей и в отношении себя самой — с помощью наркотической зависимости. Череда трагических происшествий приводит к тому, что Луна оказывается прикованной к постели, и отец берется ее выходить, а заодно спасти ребенка, которым она беременна.

Как часто бывает с фильмами, спродюсированными стримингом KION, действие этой ленты разворачивается как будто в некоей параллельной реальности, обитатели которой похожи на людей, но не имеют ни малейшего понятия о том, как те себя ведут.

Местами кажется, что из этого сценария мог бы выйти забористый триллер в духе «Кожи, в которой я живу» Педро Альмодовара, но создателям, несмотря на имевшийся в их распоряжении роскошный актерский состав, для этого не хватило ни таланта, ни смелости.

«Голова-жестянка» Ивана Капитонова уже полностью вписалась в тренд подростковых фильмов. Ее главная героиня — 16-летняя Женя (Варвара Володина), которую окружающие, включая родителей (Наталья Кудряшова и Владимир Селезнев) и старшего брата (Даниил Вершинин), порой, не выдержав, называют Жестью. Девочка, склонная к резким перепадам настроения, ведет себя как типичный подросток из родительских кошмаров — огрызается, закатывает сцены, исчезает неизвестно куда или, наоборот, часами сидит, запершись в своей комнате. В ее случае кроме гормональной бури причиной этого стало печальное происшествие: гуляя по «заброшке» со своим другом и первой любовью, которого она зовет по фамилии — Приходько (Олег Чугунов), Женя упала, получила серьезную травму и осталась хромой. Из-за этого она ощущает себя некрасивой и вообще «неправильной», а главное — ее отношения с Приходько совсем разладились, поскольку он чувствует себя виноватым (как выяснится ближе к финалу картины, не зря). Однако им обоим все-таки удается снова найти путь друг к другу, благодаря, конечно же, мудрому наставнику — основателю кружка робототехники (Сергей Гилев).

Иван Капитонов, до того специализировавшийся на хоррорах в качестве автора сценариев и продюсера, этот фильм снял в нарочито модно-молодежной стилистике: яркие цвета, анимационные вставки, отсылки к соцсетям и популярным мемам.

Тем не менее, несмотря на несколько даже излишне бодрый ритм, картина с почти двухчасовым хронометражем кажется затянутой, а Женя и ее друзья, несмотря на старания молодых актеров, частенько напоминают не живых подростков, а героев многочисленных других фильмов или книжек про своих сверстников.

Российские премьеры на Московском кинофестивале

В дебютном фильме Светланы Самошиной по сценарию Натальи Мещаниновой «Край надломленной луны» тоже есть девочка-подросток, но здесь она представляет одно из четырех поколений семьи, состоящей по российскому обычаю исключительно из женщин. 14-летняя Соня (Маша Лобанова) убегает из дома, когда на настойчивые расспросы о давно исчезнувшем отце мать (Виктория Толстоганова) сообщает ей, что он умер. На самом деле он вполне здравствует, но женщина вычеркнула его из жизни — своей и двух дочерей, не желая прощать давнее предательство и считая, что для всех так будет лучше. Основной фокус фильма направлен при этом на отношения матери и старшей сестры Сони, Александры (Анна Шепелева), у которой есть свой длинный счет обид, который она может предъявить обоим родителям.

Отец, однако, далеко, поэтому все выплескивается на мать, и на экране развивается настоящая эмоциональная дуэль двух женщин, в которой обе, не умеющие по-другому выразить переполняющие их чувства, снова и снова причиняют друг другу боль — иногда невольно, но чаще намеренно.

Это действительно была самая сильная картина в своем конкурсе, полная, как всегда бывает у Мещаниновой, точных психологических деталей, уверенно поставленная без малейших признаков «дебютности» и отлично сыгранная всем актерским ансамблем.

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