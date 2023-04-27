Кино гормонального беспокойства

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершил свою работу. Главный приз — «Золотого Святого Георгия» — жюри под председательством индийского кинематографиста Рахуля Равеля присудило чилийско-аргентинской картине «Три брата» Франсиско Папарельи. Лучшим документальным фильмом был назван «Владимирский централ» Юлии Бобковой из цикла «История российских тюрем», а лучшим короткометражным — «Всё» китайского режиссера Лу Хэлая. Победителем конкурса «Русские премьеры», согласно решению жюри во главе с Алексеем Учителем, стал «Край надломленной луны» Светланы Самошиной. О нем и остальных фильмах этой программы, показанных под занавес фестиваля, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Золотой Георгий», врученный аргентинцу Франсиско Папарелье, подкрепил международные притязания фестиваля

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Золотой Георгий», врученный аргентинцу Франсиско Папарелье, подкрепил международные притязания фестиваля

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представляя картины, участвующие в ММКФ в этом году, председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев подчеркнул, что среди них оказалось особенно много фильмов о подростках. Заметив эту тенденцию, организаторы даже собрали отдельную внеконкурсную программу «Трудный возраст», посвященную соответствующему этапу человеческой жизни. Но и в двух из семи лент «Русских премьер» («Аде» Станислава Светова и «Голове-жестянке» Ивана Капитонова) центральными персонажами были сегодняшние школьники. А в еще двух («Тайном влечении» Стаси Венковой, которую жюри конкурса отметило специальным упоминанием, и «Помиловании» Айнура Аскарова) — школьники вчерашние, едва вступившие во взрослую жизнь.

В фильме Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео», названном в честь малоизвестного широкой публике акушерского термина и также удостоившемся специального упоминания жюри, подростков не было, но в центре внимания здесь все равно оказался конфликт поколений: на сей раз отца, талантливого хирурга Лунина (Алексей Серебряков), и его взрослой дочери Луны (Агния Дитковските). Герой, несправедливо обвиненный в убийстве жены (Ксения Раппопорт), возвращается домой после 13 лет заключения. Дочь, твердо убежденная в его виновности, намерена превратить его жизнь в едва ли не больший ад, однако прекрасно справляется с этой задачей и в отношении себя самой — с помощью наркотической зависимости. Череда трагических происшествий приводит к тому, что Луна оказывается прикованной к постели, и отец берется ее выходить, а заодно спасти ребенка, которым она беременна.

Как часто бывает с фильмами, спродюсированными стримингом KION, действие этой ленты разворачивается как будто в некоей параллельной реальности, обитатели которой похожи на людей, но не имеют ни малейшего понятия о том, как те себя ведут.

Местами кажется, что из этого сценария мог бы выйти забористый триллер в духе «Кожи, в которой я живу» Педро Альмодовара, но создателям, несмотря на имевшийся в их распоряжении роскошный актерский состав, для этого не хватило ни таланта, ни смелости.

«Голова-жестянка» Ивана Капитонова уже полностью вписалась в тренд подростковых фильмов. Ее главная героиня — 16-летняя Женя (Варвара Володина), которую окружающие, включая родителей (Наталья Кудряшова и Владимир Селезнев) и старшего брата (Даниил Вершинин), порой, не выдержав, называют Жестью. Девочка, склонная к резким перепадам настроения, ведет себя как типичный подросток из родительских кошмаров — огрызается, закатывает сцены, исчезает неизвестно куда или, наоборот, часами сидит, запершись в своей комнате. В ее случае кроме гормональной бури причиной этого стало печальное происшествие: гуляя по «заброшке» со своим другом и первой любовью, которого она зовет по фамилии — Приходько (Олег Чугунов), Женя упала, получила серьезную травму и осталась хромой. Из-за этого она ощущает себя некрасивой и вообще «неправильной», а главное — ее отношения с Приходько совсем разладились, поскольку он чувствует себя виноватым (как выяснится ближе к финалу картины, не зря). Однако им обоим все-таки удается снова найти путь друг к другу, благодаря, конечно же, мудрому наставнику — основателю кружка робототехники (Сергей Гилев).

Иван Капитонов, до того специализировавшийся на хоррорах в качестве автора сценариев и продюсера, этот фильм снял в нарочито модно-молодежной стилистике: яркие цвета, анимационные вставки, отсылки к соцсетям и популярным мемам.

Тем не менее, несмотря на несколько даже излишне бодрый ритм, картина с почти двухчасовым хронометражем кажется затянутой, а Женя и ее друзья, несмотря на старания молодых актеров, частенько напоминают не живых подростков, а героев многочисленных других фильмов или книжек про своих сверстников.

В дебютном фильме Светланы Самошиной по сценарию Натальи Мещаниновой «Край надломленной луны» тоже есть девочка-подросток, но здесь она представляет одно из четырех поколений семьи, состоящей по российскому обычаю исключительно из женщин. 14-летняя Соня (Маша Лобанова) убегает из дома, когда на настойчивые расспросы о давно исчезнувшем отце мать (Виктория Толстоганова) сообщает ей, что он умер. На самом деле он вполне здравствует, но женщина вычеркнула его из жизни — своей и двух дочерей, не желая прощать давнее предательство и считая, что для всех так будет лучше. Основной фокус фильма направлен при этом на отношения матери и старшей сестры Сони, Александры (Анна Шепелева), у которой есть свой длинный счет обид, который она может предъявить обоим родителям.

Отец, однако, далеко, поэтому все выплескивается на мать, и на экране развивается настоящая эмоциональная дуэль двух женщин, в которой обе, не умеющие по-другому выразить переполняющие их чувства, снова и снова причиняют друг другу боль — иногда невольно, но чаще намеренно.

Это действительно была самая сильная картина в своем конкурсе, полная, как всегда бывает у Мещаниновой, точных психологических деталей, уверенно поставленная без малейших признаков «дебютности» и отлично сыгранная всем актерским ансамблем.