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Коммерсантъ FM
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В Чите на 18 лет осужден вор в законе Георгий Углава

Забайкальский краевой суд 27 апреля вынес решение по уголовному делу в отношении криминального авторитета Георгия Углавы и еще девяти местных жителей, обвиняемых в совершении 150 различных преступлений, в числе которых создание преступного сообщества, вымогательство, кража, мошенничество, грабеж. Как сообщает пресс-служба суда, Георгию Углаве назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 3 месяцев до 20 лет. Приговор не вступил в законную силу.

«Суд установил, что ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как вор в законе Тахи, в 2003 году создал и более десяти лет руководил организованным преступным сообществом. Это было сделано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края и за его пределами с целью извлечения материальной выгоды. В большинстве районов региона действовали подразделения сообщества. Его участники совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомобилей, кражи в особо крупном размере, что крайне негативно сказывалось на криминогенной обстановке»,— отмечается в сообщении.

В суде также отмечают, что в ходе следствия и судебного процесса участники ОПГ отрицали свою вину.

Влад Никифоров, Иркутск

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