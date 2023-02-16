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Коммерсантъ FM
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«Перепроизводство заметно во многих сегментах рынка чипов»

Блицинтервью

О своем взгляде на развитие и проблемы мирового производства полупроводников “Ъ” рассказал доцент Университета Тафтса (штат Массачусетс), исследователь и автор книг о мировом рынке высоких технологий Кристофер Миллер.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

— Каковы причины завершения дефицита полупроводников и начавшегося перепроизводства?

— Перепроизводство уже заметно во многих сегментах рынка чипов. Основной причиной стало замедление мировой экономики, что сократило спрос на смартфоны и ПК, рост дата-центров. Все это существенно снизило дефицит, к которому в 2021–2022 годах привели нарушения в логистических цепочках. Впрочем, некоторые виды чипов, например, необходимых для автопрома, до сих пор в дефиците.

— Как текущая ситуация, связанная с перепроизводством, скажется на ценах?

— На многие виды чипов цены уже падают. Чипы памяти, например, больше всего подвержены воздействию рыночных циклов, поэтому на них цены в последние несколько месяцев снизились особенно заметно.

— Гендиректор SMIC Чжао Хайцзюнь в мае 2022 года связывал падение продаж полупроводников в том числе с военным конфликтом на Украине. Какое влияние он оказал на рынок и приведет ли впоследствии к повышению выручки производителей полупроводников, например, в связи с потребностью предприятий военно-промышленного комплекса в США и ЕС?

— Российский рынок занимает малую долю от мирового рынка чипов, поэтому я не думаю, что украинский конфликт мог существенно повлиять на мировой рынок. Главным его последствием стал рост цен на сырье в первой половине 2022 года, который замедлил мировую экономику, снизил потребительскую активность и корпоративные инвестиции во многих странах.

— Как санкции, по которым зарубежные производители и контрагенты не могут сотрудничать с российскими компаниями, сказались на выручке зарубежных производителей полупроводников?

— Санкции и контроль за экспортом имели определенный эффект, но для многих производителей последствия относительно малы — просто потому, что Россия не является крупным рынком.

— Готовы ли сейчас китайские производители к сотрудничеству с российскими чипмейкерами?

— Большинству китайских производителей чипов приходится очень аккуратно действовать, когда речь заходит о продаже в Россию. Большинству таких компаний, особенно тем, кто обладает продвинутыми технологиями производства, для функционирования нужны американские, европейские или японские компоненты, а также машиностроительные мощности. Если они начнут поставлять чипы в Россию, то рискуют потерять доступ к компонентам и материалам.

— В последние несколько лет мы наблюдаем, как крупнейшие мировые игроки на этом рынке диверсифицируют производственные мощности. TSMC, например, окончила первый этап строительства завода в Аризоне. С чем связан интерес участников рынка к наращиванию производственных мощностей и построению предприятий в различных странах?

— Власти многих стран все больше обеспокоены растущей концентрацией производства чипов по обе стороны Тайваньского залива. Тайвань производит 90% наиболее продвинутых чипов, а в Китае активно растет выпуск более простых чипов. В случае китайского нападения на Тайвань вся мировая экономика погрузится в производственный кризис, потому что производство будет нарушено. Поэтому многие страны пытаются развивать свое производство чипов для минимизации возможных рисков.

— Каков ваш прогноз по рынку на текущий год?

— Если мировая экономика не будет замедляться сильнее, чем ожидается сейчас, то рынок полупроводников, скорее всего, начнет восстанавливаться уже к концу года. Полагаю, если нынешнее перепроизводство в какой-то мере и может немного замедлить новые инвестиции в индустрию, реальность такова, что миру в ближайшие годы понадобится много новой продукции, поэтому инвестиции в производство чипов продолжатся.

Интервью взял Евгений Хвостик

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