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Коммерсантъ FM
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Meta приступила к массовым увольнениям сотрудников

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), как и было запланировано, приступила к массовым сокращениям персонала, сообщает CNBC. В среду работы лишились разработчики пользовательского интерфейса, программного обеспечения, графического дизайна и другие технические специалисты. В общей сложности компания сократила 4 тыс. человек.

Проведенные в среду увольнения — часть более масштабного плана сокращения издержек, в рамках которого компания намерена сократить в общей сложности 21 тыс. человек. Следующий раунд сокращений, как ожидается, пройдет в мае.

Ранее глава компании Марк Цукерберг заявил, что в рамках сокращений будут устранены многочисленные «управленческие слои», организация станет более «плоской», а вклад менеджеров будет расширен. Кроме того, будут приостановлены планы найма новых сотрудников и свернуты неприоритетные проекты.

Кирилл Сарханянц

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