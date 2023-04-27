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Коммерсантъ FM
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Банк «Точка» запустил переводы в грузинских лари

Банк «Точка» запустил валютные операции в грузинских лари, сообщил ТАСС представитель финансовой организации. Эту валюту можно отправить в любые банки Грузии или мира. Ранее валютные операции с грузинскими лари проводил только Модульбанк.

Для перевода нужно открыть валютный счет. Комиссия при переводе в лари будет зависеть от выбранного тарифа. Банк также работает и с другими валютами: юанями, лирами, тенге, драмами, динарами, долларами и евро.

Грузинский лари и армянский драм за прошлый год подорожали к доллару на 22% и 16% соответственно. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали россияне, покинувшие Россию после начала специальной военной операции. Так, в 2022 году денежные переводы из РФ в Грузию выросли на 500% по сравнению с 2021-м и превысили $2 млрд.

При этом, согласно распоряжению НБГ, перевод любым способом из РФ в Грузию суммы, превышающей $2 тыс., запрещен. Даже если сумма переведена в долларах, гражданин РФ может получить наличные деньги исключительно в национальной грузинской валюте.

Анастасия Ларина

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