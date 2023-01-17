Россияне перечислили в Грузию более $2 млрд в 2022 году

В 2022 году денежные переводы из РФ в Грузию выросли на 500% по сравнению с 2021-м и превысили $2 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Грузии (НБГ) со ссылкой на уточненные данные службы финансового мониторинга.

Взрывной рост денежных переводов отмечается с марта 2022 года в связи с началом специальной военной операции (СВО) на Украине. РФ по данному показателю стала абсолютным лидером среди стран, откуда в Грузию осуществляются денежные переводы:

Российская Федерация — $2,068 млрд;

Италия — $431,6 млн;

США — $327 млн;

Греция — $224 млн;

Израиль — $199 млн.

В основном получателями денежных средств стали россияне, переехавшие в кавказскую страну на фоне СВО. Пик перечислений пришелся на прошлогодний декабрь: $317,3 млн.

Поскольку открытие валютного счета в Грузии для россиян проблематично из-за международных финансовых санкций, к которым Грузия изначально присоединилась, при переводах чаще всего используются различные системы быстрых переводов (преимущественно «Золотая корона»).

Однако при этом, согласно распоряжению НБГ, даже если сумма переведена в долларах, гражданин РФ может получить наличные деньги исключительно в национальной грузинской валюте, лари, с конвертацией по коммерческому курсу.

А перевод любым способом из РФ в Грузию суммы, превышающей $2 тыс., вообще запрещен. Поэтому многие россияне, желая перевести и получить более крупную сумму, разбивают ее на несколько траншей.

Еще одно распоряжение НБГ запрещает грузинским банкам выдавать россиянам дебетовую или кредитную карту, действующую вне территории Грузии. Гражданам РФ, даже обладающим счетом в грузинском банке, запрещено переводить средства за рубеж.

Георгий Двали, Тбилиси