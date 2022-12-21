Уехавшие россияне вывели армянскую и грузинскую валюты в мировые лидеры по укреплению к доллару

Россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, вывели валюты ряда бывших советских республик в топы самых укрепившихся в 2022 году, пишет Bloomberg. Лучшие результаты показали армянский драм и грузинский лари, подорожавшие к доллару на 22% и 16% соответственно. По данным Нацбанка Грузии, переводы из России в нынешнем году выросли в пять раз, превысив $1,75 млрд. Переводы в Армению за первые десять месяцев 2022 года увеличились практически в четыре раза год к году, достигнув $2,8 млрд. Укрепился и таджикский сомони, рост которого составил 10%.

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Как отмечают эксперты, соседние страны привлекают россиян, поскольку не требуют визы, широко используют русский язык и позволяют переводить средства в местные банки.