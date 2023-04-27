СМИ: в iOS 16 появилась скрытая система для ограничения функционала в зависимости от местоположения

Американская корпорация Apple тестирует новый способ ограничивать возможности iPhone в зависимости от точного расположения пользователя, сообщает 9to5Mac. Если сейчас ограничения накладываются в связи с местным законодательством и привязываются к региону, то в будущем настройки iOS позволят более точно определять местонахождение пользователя и отключать функции его iPhone.

Благодаря новой системе countryd, которая была добавлена в iOS 16.2, стало возможным очень точно определять местоположение пользователя с помощью данных от GPS, маршрутизаторов Wi-Fi, а также информации с сим-карты. С наличием таких данных пользователям станет куда труднее обходить ограничения, однако появится возможность их игнорировать, например, при поездках за границу, где нет ограничений от местных законодательств. В целом система разработана как раз для необходимости ограничивать функционал устройств в связи с ограничениями, которые разные страны могут накладывать.

Новую предполагаемую возможность устанавливать сторонние приложения на iOS 17 также могут ограничить сначала только для Европы, а потом расширить на другие страны, если компанию к этому принудят. Apple может представить iOS 17 на конференции WWDC в июне.

Евгений Федуненко