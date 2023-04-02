Полиция вернула уральскому «Мемориалу» технику и печатные издания, изъятые при обысках

В Екатеринбурге местному обществу «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) полиция вернула печатные издания и технику, которую забрали во время обысков прошлым летом. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава уральского общества Алексей Мосин.

«Никаких претензий в наш адрес не высказано, ничего запрещенного в нашей деятельности не обнаружено, никакого дела не заведено. Ну, и слава Богу», — написал Алексей Мосин.

Екатеринбургское общество «Мемориал» основали в 1987 году. Организация занимается увековечиванием памяти жертв политических репрессий, раскопками захоронений репрессированных, установкой памятных табличек и другими мероприятиями. В 2015 году Минюст РФ включил уральский «Мемориал» в реестр НКО-иностранных агентов.

Напомним, в июне 2022 года в офисе организации прошла выемка документов из-за анонимного сообщения о том, что правозащитники распространяют экстремистскую литературу. Если бы связь общества с нежелательными организациями подтвердилась, ее представителям могло бы грозить уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ).

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