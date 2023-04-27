Муратов Рустем Булатович

В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «химик». В 1998 году начал карьеру в компании «Россиб Фармация». С 2003 года работал в компании «Роста», занимая должность директора по маркетингу, позже был назначен вице-президентом по развитию компании. В 2012 году был приглашен на должность национального коммерческого менеджера в AstraZeneca. В 2014 году занял позицию коммерческого директора компании «Акрихин».

В 2018 году присоединился к компании «Синтез» в качестве директора по коммерции и маркетингу. В 2020 году назначен на пост президента ОАО «Синтез» и гендиректора АО «Алиум». После объединения фармацевтических активов АФК «Система» возглавил «Биннофарм Групп». Награжден орденом Дружбы за вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции.