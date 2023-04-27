Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муратов Рустем Булатович

Личное дело

В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «химик». В 1998 году начал карьеру в компании «Россиб Фармация». С 2003 года работал в компании «Роста», занимая должность директора по маркетингу, позже был назначен вице-президентом по развитию компании. В 2012 году был приглашен на должность национального коммерческого менеджера в AstraZeneca. В 2014 году занял позицию коммерческого директора компании «Акрихин».

В 2018 году присоединился к компании «Синтез» в качестве директора по коммерции и маркетингу. В 2020 году назначен на пост президента ОАО «Синтез» и гендиректора АО «Алиум». После объединения фармацевтических активов АФК «Система» возглавил «Биннофарм Групп». Награжден орденом Дружбы за вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...