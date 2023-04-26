Сдирать кожу с чиновников пока не будут

Ученые и юристы поговорили о способах борьбы с коррупцией в рамках ХII Евразийского антикоррупционного форума. До недавнего времени в национальном законодательстве и практике преобладал «европоцентристский» подход к антикоррупционному законодательству и ставка на уголовные практики. Теперь же упор делается на контроль за расходами госслужащих, конфискацию имущества коррупционеров и возмещение причиненного ими ущерба, рассказали в прокуратуре. Китайские коллеги российских юристов также внесли свою лепту в дискуссию, вспомнив о сдирании кожи с проворовавшихся чиновников, практиковавшемся у них в стране. Впрочем, по их же словам, к снижению коррупции использование такого метода не привело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году прокуроры выявили 105,5 тыс. нарушителей антикоррупционных запретов и привлекли к дисциплинарной ответственности почти 52 тыс. человек, из них 519 были уволены за утрату доверия. Об этом рассказал, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме в среду, заместитель главы управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов. По его данным, львиная доля — более 99 тыс.— нарушений связана с представлением сведений о доходах и имуществе, в десять раз реже чиновников ловили на вранье о расходах. 3907 нарушений относятся к неурегулированному конфликту интересов. Неуведомление о склонении к коррупции (321 случай) и наличие вкладов в иностранных банках (77) пока остаются скорее экзотикой. Также чиновников не очень часто уличали в участии в предпринимательской деятельности — зафиксировано только 308 таких случаев.

До недавнего времени в антикоррупционном законодательстве и правоприменительной практике преобладал «европоцентристский» подход, признался господин Юсуфов: ориентировались прежде всего на европейские антикоррупционные стандарты, заимствуя их в первую очередь из соответствующей конвенции Совета Европы. Но сегодня Россия из нее вышла, и многое приходится переосмыслить, признался прокурор — в частности, теперь ставка делается на профилактические меры и опыт «единомышленников» из Бразилии, Индии и Китая.

Основным механизмом профилактики коррупции сейчас является сфера контроля за расходами чиновников, объяснил Аслан Юсуфов.

И в этой области надзорному органу удалось добиться значительных успехов: за последние два года работа по обращению в доход государства подозрительного имущества чиновников существенно активизировалась. Только в прошлом году прокуроры направили в суды 4364 иска на 300,8 млрд руб. и выиграли 3173 из них на 258,9 млрд руб. «Мы здесь не на бытовом уровне боремся с мелкими проявлениями: те лица, которые имеют многомиллиардные состояния — очевидно, что это не те состояния, которые нажиты праведным путем»,— констатировал прокурор. По его словам, еще одно перспективное направление работы — это возмещение ущерба от коррупционных преступлений: за два года количество арестованного в рамках досудебных мер имущества превысило стоимость причиненного ущерба. «Правоохранительная система в этой сфере как никогда работает слаженно, и еще на стадии оперативно-разыскных мероприятий принимается большое количество мер, направленных на арест и изъятие имущества»,— доложил прокурор. В прошлом году в суды направлено 1427 исков о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму 4,7 млрд руб., в первом квартале этого года — 400 исков на 1,5 млрд руб.

Заместитель министра труда Андрей Пудов (именно это ведомство отвечает за разработку антикоррупционных стандартов) представил участникам форума обновленный обзор практики привлечения к ответственности проштрафившихся чиновников. В документе уточняется, что следует считать серьезным нарушением, а что малозначительным и ненаказуемым — как, например, отсутствие в декларации сведений о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом садовом товариществе, или подарке на сумму до 10 тыс. руб. Также Минтруд разъясняет, что привлечение служащим в ходе проверки адвоката или юриста не может служить подтверждением самого нарушения. А вот наличие пая в инвестиционном фонде, который привлекает иностранные финансовые инструменты, таковым является. Однако за это не нужно увольнять, предупреждает Минтруд, если чиновник вовремя осознал проступок и избавился от доли в таком фонде. Также заместитель министра сообщил, что его ведомство готовит методические рекомендации о том, как декларировать цифровые активы (отчитываться о наличии криптовалюты чиновники должны с 2021 года).

Директор института права Китайской академии общественных наук Мо Цзихун говорил о том, что коррупцию следует рассматривать как социальный феномен, неразрывно связанный с властью.

Он вспомнил, что в его стране первые опыты борьбы с коррупцией датируются еще началом эпохи династии Мин — ее первый император имел привычку сдирать кожу с еще живых проворовавшихся чиновников. Впрочем, история показывает, что эта мера не оказывала серьезного влияния на уровень коррупции, резюмировал правовед из КНР.

Анастасия Корня