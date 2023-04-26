Песков пообещал ответ Москвы на изъятие денег у российского посольства в Польше

Россия даст ответ на решение прокуратуры Польши об изъятии денег со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«РИА Новости» спросило у господина Пескова, стоит ли Польше ждать ответных мер России на решение прокуратуры. «Обязательно стоит»,— ответил он.

Сегодня, 26 апреля, российский посол Сергей Андреев заявил, что власти Польши изъяли деньги со счетов посольства и торгпредставительства России, после того как было принято решение об их заморозке в марте 2022 года. Счета были заморожены из-за подозрений в возможном использовании средств в целях отмывания денег или терроризма.

Олеся Павленко